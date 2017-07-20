TeknoSA Preo serisinin üçüncü nesil akıllı telefonu satışa sunuluyor. Preo P3, 21 Temmuzdan itibaren TeknoSA mağazalarında ve teknosa.com web sitesi üzerinden satışa çıkarılacak.

Preo serisi altında sadece akıllı telefonlar değil, aynı zamanda oyun aksesuarları ve bunun gibi farklı ürünler de sunuluyor. Preo’nun birinci ve ikinci nesil versiyonları dikkate değer bir ilgi görmüştü. Şimdi TeknoSA Preo P3 ile birlikte kendi çapında çıtayı daha yükseğe çıkarıyor.

TeknoSA Preo P3’ün teknik özellikleri arasında 5 inç ekran, 1.2 GHz dört çekirdekli işlemci, 2350 mAh kapasiteli pil, çift arka kamera bulunuyor. 2 GB RAM ve 16 GB dahili hafıza barındıran P3’ün çift SIM kart yuvası bulunuyor.

Gümüş ve altın renk seçenekleri bulunacak TeknoSA Preo P3’ün peşin satış fiyatı 799 TL olarak belirlendi. Lansman döneminde 3 ay boyunca, Preo P3 ile birlikte 39 TL değerindeki Tivibu Go Süper Paket de hediye edilecek. Ayrıca yine aynı dönemde 24 ay taahhütle Teknosacell hattı alanlar Preo P3 akıllı telefona peşin fiyatına 12 ay taksitle sahip olma fırsatını yakalıyor.