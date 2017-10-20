Teknoloji uzmanları yalan haber sorununun çözümü konusunda umutsuz

Facebook ve Google gibi içerik dağıtıcıları, hâlâ yalan haberlerle mücadele ediyor. Özellikle terör saldırıları gibi olaylarda gerçek dışı içeriklerin dolaşımını durdurmak iyiden iyiye zorlu bir görev hâline geliyor. Bu sorunun çözümü konusunda umutsuz olanlar ise çoğunluğu oluşturuyor. Pew tarafından teknoloji uzmanları ve akademisyenler arasında yapılan bir araştırma, yalan haber probleminin çözümü konusundaki karamsar havayı gözler önüne seriyor.

Araştırmaya 1100’den fazla kişinin katıldığı belirtilirken, katılımcıların yüzde 51’lik kısmının yalan haber sorunun önümüzdeki 10 yılda daha kötü hâle geleceğini ifade etti. Hem uzmanlar hem de akademisyenler, bu düşüncelerinin merkezine yalan haberlerin yayılmasını engelleyecek teknolojilerin eksikliğini yerleştiriyor. Ancak her iki grup da teknolojinin de yalan haberi engelleme konusunda yeterli olamayabileceğini belirtiyor.

Teknolojinin de yalan haberi engelleme konusunda yeterli olmayacağına inananlar iki noktaya dikkat çekiyor. Bunlardan ilki, insan arzularının yalan haber makinelerini besleyecek olması. İkinci nokta ise teknolojik ilerlemenin insanların kontrol edebileceği noktanın önüne geçmesi ihtimali oluyor. Yüzde 49’luk bir grup ise teknolojik müdahalelerle yalan haberlerin önlenebileceğine inanıyor.

Teknoloji uzmanları karamsar olmakta haklı mı?

Teknoloji uzmanları ve akademisyenler yalan haber sorununun çözümü konusunda şu an için karamsar. Ancak teknoloji dünyasının dev şirketleri, umutsuzluğa rağmen mücadeleyi bırakmıyor. Hem Facebook hem de Google, yalan haber sorununun çözümü için farklı yöntemler deniyor.