Taylor Swift uzun bir süre sessiz kaldıktan sonra oldukça hızlı bir geri dönüş yaptı. Yeni albümünün promosyon çalışmaları çerçevesinde ABD’de DirecTV’de ve UPS kamyonlarının üzerinde boy gösteren ünlü şarkıcı, yakında App Store’da da yerini alacak.

Swift, daha önce başka ünlü isimlerle de ortak mobil projeler yürüten Glu ile The Swift Life isimli bir sosyal uygulama hazırladı. Glu daha önce Kim Kardashian, Katy Perry, Britney Spears ve Nicki Minaj gibi isimler için de mobil uygulamalar geliştirmişti.

Glu CEO’su Nick Earl, uygulamayı “yeni bir dijital eğlence projesi” ve “derin bir sosyal çevre” olarak tanımladı. Ancak bunun dışında basın açıklamasında uygulamaya dair daha fazla detay verilmedi. Tanıtım için yayınlanan video ise The Swift Life’ın Taylor Swift hayranları için hazırlanmış ve Instagram, Tumblr gibi sosyal ağlardan çeşitli unsurları ödünç almış bir sosyal ağ olduğunu gösteriyor. Uygulamada “Taymojis” adını taşıyan özel bir emoji paketi de yer alıyor.

Taylor Swift The Swift Life’ı 2017 bitmeden yayınlayacak

Taylor Swift yeni albümünü Reputation’ı 10 Kasım’da yayınlayacak. The Swift Life’ın beta versiyonu da 2017 bitmeden mobil platformlardaki yerini alacak.