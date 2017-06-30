Tarkan’ın yeni albümünün ilk haftadaki fizy performansı ortaya çıktı

Tarkan’ın en son albümü 10‘un dijital müzik platformlarındaki lansmanı fizy üzerinden gerçekleştirilmişti. Haziran ortasında paralı abonelerin indirmesine açılan albümün parçaları, 22 Haziran itibarıyla da ücretsiz olarak çevrim içi dinleme platformunda yayınlanmaya başlamıştı. Turkcell, Tarkan’ın yeni şarkılarının bir haftalık performansına ait bazı detayları paylaştı.

Buna göre Tarkan’ın yeni şarkıları ilk 24 saat içinde 818 bin, 1 haftada ise 7 milyon dinlenme rakamına ulaştı. fizy aboneleri altı gün içinde toplam 22.6 milyon dakika boyunca 10 albümündeki şarkıları dinledi.

Albümün dinlemeye açıldığı gün, 14 şarkının tümünün Top 100 listesindeki ilk 20 içinde yer aldığını belirten fizy, yine ilk kez bu platform üzerinde yayınlanan Yolla şarkısının klibinin de toplam 696 bin kez izlendiğini kaydetti. Üstelik bu şarkının klibi, müzik servisinin en çok izlenen klibi de oldu.

Albümde en çok dinlenen ilk üç şarkı Yolla, Beni Çok Sev ve Çay Simit oldu.

Tarkan’ın yeni şarkılarının en çok dinlendiği il İstanbul olurken, bu ili Ankara, İzmir, Bursa, Adana, Diyarbakır, Antalya, Gaziantep ve Mersin takip etti.