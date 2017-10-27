Eksantrik milyarderlerden biri olan Richard Branson, uzay turizmi hayalini gerçeğe dönüştürmek için önemli bir destekçi buldu. Suudi Arabistan Virgin Group bünyesindeki uzay şirketlerine 1 milyar dolar yatırım yapacağını açıkladı. Krallık, uzun vadede bu rakamın üzerine 480 milyon doların daha eklenebileceğini de belirtti.

Suudi Arabistan’ın yatırımında ilk durak Virgin Galactic olacak. Virgin Galactic, “Spaceship Two” olarak da bilinen “VSS Unity” isimli uzay aracını geliştiriyor. Söz konusu araçla turistlerin uzaya taşınması planlanıyor. Suudi Arabistan tarafından sağlanacak kaynağın bir kısmı ise The Spaceship Company ve Virgin Orbit’e aktarılacak. The Spaceship Company Virgin Galactic için uzay gemisi inşa ederken, Virgin Orbit küçük uydular için fırlatma desteği sağlıyor.

Suudi Arabistan yatırımı nedeniyle bir açıklama yayınlayan Richard Branson, Suudi katkısı sayesinde Virgin’in yeni nesil uzay yolculuğunu geliştirme hedefine yaklaşacağını belirtti. Uydu fırlatmalarının daha ekonomik hâle gelebileceğini söyleyen Branson, bu sayede uzay turizmi programını hızlandırabileceklerini sözlerine ekledi. Yatırım sürecinin tamamlanması için hâlâ ABD’de düzenleyici kurumların onayı gerekiyor.

Branson, Suudi Arabistan’dan gelen desteğin “uluslararası yatırımcı topluluğunun uzay programına duyduğu güvenin bir göstergesi” olduğunu belirtti. Eksantrik milyarder, Virgin Galactic’in insanları uzaya göndermekten birkaç ay uzakta olduğunu sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Virgin’e Kamu Yatırımları Fonu aracılığıyla destek olacak

Suudi Arabistan Virgin Galactic ve diğer uzay şirketlerine Kamu Yatırımları Fonu aracılığıyla destek sağlayacak. Bu desteğe rağmen, Virgin faaliyetlerini ABD’de yürütmeye devam edecek. Bu ortaklık çerçevesinde Virgin’in Suudi Arabistan’da bir uzay merkezi de inşa etmesi planlar arasında yer alıyor.