Nintendo, hafta içinde Super Mario Run için yeni bir güncelleme yayınlayacak. Hem iOS’te hem de Android’de oyuncularla buluşacak olan bu güncelleme, oyuna yeni bir dünya, oyun modu ve karakter ekleyecek.

Güncellemeyle oyuna eklenecek mod “Remix 10” adını taşıyor. Söz konusu mod, oyunun farklı seviyelerindeki 10 bölümü birleştiriyor ve oyuncuları gökkuşağı formatındaki madalyalarla ödüllendiriyor. Çeşitli bölümlerde yarışmak oyunculara standart modda Prenses Daisy’yi kurtarmaları konusunda yardımcı oluyor.

A new #SuperMarioRun update arrives 29/09, including a new world, new mode, new playable character, and more! pic.twitter.com/JevstvBtr7

— Nintendo UK (@NintendoUK) September 23, 2017