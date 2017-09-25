Nintendo, hafta içinde Super Mario Run için yeni bir güncelleme yayınlayacak. Hem iOS’te hem de Android’de oyuncularla buluşacak olan bu güncelleme, oyuna yeni bir dünya, oyun modu ve karakter ekleyecek.

Güncellemeyle oyuna eklenecek mod “Remix 10” adını taşıyor. Söz konusu mod, oyunun farklı seviyelerindeki 10 bölümü birleştiriyor ve oyuncuları gökkuşağı formatındaki madalyalarla ödüllendiriyor. Çeşitli bölümlerde yarışmak oyunculara standart modda Prenses Daisy’yi kurtarmaları konusunda yardımcı oluyor.

A new #SuperMarioRun update arrives 29/09, including a new world, new mode, new playable character, and more! pic.twitter.com/JevstvBtr7 — Nintendo UK (@NintendoUK) September 23, 2017

Super Mario Run oyuncuları güncellemeyle birlikte yeni bir oyun dünyasına da erişecek. “World Star” (Dünya Yıldızı) adını taşıyan yeni dünya ise dokuz yeni seviye, yeni düşmanlar ve ekstra oyun mekaniklerini beraberinde getiriyor.

Super Mario Run güncellemesi 29 Eylül’de yayınlanacak

Polygon’un haberine göre, güncelleme paketi bazı küçük değişiklikleri de barındırıyor. Oyuncular bundan böyle kendi Mantar Krallıklarına yeni unsurlar ekleyebilecekler. Buna ek olarak, oyun sırasında oyuncuların kendi müziklerini dinlemeleri de mümkün olacak. Oyuncular müzik dinledikleri takdirde oyun sırasında kullandıkları karakter de kulaklık takacak. Super Mario Run güncellemesi 29 Eylül’de oyuncularla buluşacak. Bu tarihten itibaren oyunun tam paketinin fiyatında da yüzde 50’lik bir indirim uygulanacak. Söz konus indirim 12 Ekim’e kadar devam edecek.