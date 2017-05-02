Strava sporcular için bir sosyal ağa dönüşmeyi amaçlıyor

Popüler fitness takip uygulaması Strava, özellikle dış mekanlarda spor yapan kişiler tarafından tercih ediliyor. Yeni eklenen bir özellik ise uygulamaya farklı bir boyut kazandırıyor. “Athlete Posts” (Sporcu Paylaşımları) adını taşıyan özellik, bir tür blog platformu olarak işlev görüyor. Bazı seçilmiş sporcular, bu platform üzerinden uzun hikayeler ve fotoğraflar paylaşabiliyor. Bu hamle özellikle bisiklete binenler arasında bir hayli popüler olan uygulamanın geleneksel sosyal ağlara yaklaşmayı amaçladığını gösteriyor.

Athlete Posts özelliğinden ilk etapta özel olarak seçilen 36 sporcu faydalanabilecek. Bu sporcular arasında aktif profesyonellerin yanı sıra emekli profesyoneller ve 50 günde ABD’nin 50 eyaletinde 50 adet Ironman yarışı tamamlayan bir tri-atlet de bulunuyor. Athlete Posts ile bu sporcuların başarıları hakkında birkaç küçük not veya fotoğraf paylaşmakla yetinmemeleri ve antrenmanlar için ipucu vermeleri, ekipman önerilerinde bulunmaları ve kişisel hikayeler paylaşmaları amaçlanıyor. Özelliğin yaz mevsimi içinde tüm kullanıcılara açılması planlanıyor.

Athlete Posts, mevcut sosyal ağların pek çoğundan çeşitli özellikleri ödünç almış gibi görünüyor. Şirket, Athlete Posts içinde sunulacak içeriklerle kullanıcıların uygulamaya olan bağlılıklarını artırmayı ve böylelikle uygulamadan daha çok yararlanılmasını amaçlıyor. Şirket, uygulama kullanımının artmasıyla birlikte daha çok Premium aboneye ulaşmayı da hedefliyor. Premium paket, şirketin Strava Metro adını taşıyan ve kullanıcı verilerini ulaşım planlama dairelerine satmayı planlayan program dışındaki diğer gelir kapısı olma özelliğini taşıyor.

Strava kesin kullanıcı sayısını açıklamıyor

Şirket uygulamasını kaç kişinin kullandığını veya bunların ne kadarının Premium kullanıcı olduğu konusunda bilgi vermiyor. Ancak şirketin her 45 günde 1 milyon abone kazandığı ve her hafta uygulamaya 8 milyon aktivitenin kaydedildiği belirtiliyor.