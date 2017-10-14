Stranger Things’in ikinci sezonu için son fragman yayınlandı

Netflix, popüler dizisi Stranger Things’in ikinci sezonu için hazırladığı ikinci ve son fragmanı yayınladı. Dizinin yeni sezonunun ilk fragmanı, geçtiğimiz temmuz ayında ABD’nin San Diego şehrinde gerçekleştirilen Comic-Con etkinliği kapsamında gösterilmişti. Söz konusu fragmanda daha fazla nostalji ve daha büyük canavarların işareti verilmişti. Yeni fragman ise izleyicileri daha fazlasını beklediğini gösteriyor.

Fragman, Eleven’ın Hopper’ın kendisi için ormana bıraktığı waffle’ları geri almasıyla başlıyor. Ardından hızlı bir şekilde Will’e geçiş yapılıyor. Will bir şeyler görmeye devam ederken, herkes Upside Down’da geçirdiği zamanın henüz Will’in peşini bırakmadığını anlamış gibi görünüyor.

Diğer fragmanlarda görülen dev canavarın gölgesi, bu fragmanda da yer alıyor. Will’in arkadaşları onu kurtarmak adına etrafında toplanırken, bir yandan da diğer dünyadan gelen ve giderek büyüyen karanlıkla mücadele ediyor.

Stranger Things’in yeni bölümleri 27 Ekim’de yayınlanacak

Dizinin yaratıcıları, Yaratık 2 ve Terminatör 2 gibi 80’li yıllara damga vurmuş devam filmlerinin kendilerine nasıl ilham verdiği konusunda daha önce konuşmuştu. Yeni fragman bu etkinin daha net anlaşılmasını sağlıyor. Stranger Things, yeni bölümleriyle 27 Ekim’de tekrar Netflix abonelerinin karşısına çıkacak.