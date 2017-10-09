Televizyonda yayınlanan dizi ve programların bir mobil uygulamasının olması sıra dışı bir durum değil. Ancak bu uygulamaların önemli kısmı, izleyicilere dizinin veya programın yeni bölümünü kaçırmamalarını hatırlatmaktan öteye gitmiyor. Ünlü yönetmen Steven Soderbergh Mosaic adını taşıyan ve HBO’da yayınlanacak yeni dizisiyle bu algıyı değiştirecek bir işe imza atmaya hazırlanıyor.

Mini dizi formatındaki Mosaic için hazırlanan iOS uygulaması, izleyicilere hikayenin anlatılma tarzını değiştirme imkânını verecek. Kullanıcılar uygulama ile dallanan hikaye üzerinde kontrole sahip olacak.

Diziyi tasarlarken kafasında uygulamanın da olduğunu söyleyen Soderbergh, kullanıcıların kendi tercihleri doğrultusunda farklı sonlara ulaşabileceğini dile getirdi. Dizinin “Kendi Maceranı Seç” tarzında bir deneyim olmayacağının altı çizilirken, izleyicilerin hikayeye yön verebilmesinin diziye olan bağlılığı artırabileceği belirtiliyor. Steve Soderbergh Mosaic ile Sharon Stone, Beau Bridges ve Paul Reubens gibi önemli oyuncuları bir araya getiriyor.

Steven Soderbergh Mosaic uygulamasının diziye yönelik heyecanı artırmasını bekliyor

Steven Soderbergh Mosaic mobil uygulamasının diziye yönelik heyecanı artırmasını bekliyor. Dizinin ilk bölümü ocak ayında izleyicilerle buluşacak. Ancak HBO mobil uygulamayı kasım ayında yayınlayacak. Böylelikle izleyiciler daha dizi ekrana gelmeden kendi hikayelerini seçip ekranda gördükleriyle karşılaştırabilecek.