Steve Wozniak: iPhone X’u çıktığı gün almayacağım

Apple’ın kurucularından Steve Wozniak, iPhone’un yanı sıra başka telefonları kullanırken de görüntülenmişti. Kurucusu olduğu şirket hakkında sert yorumlarda bulunmaktan kaçınmayan Wozniak, her şeye rağmen, her yeni iPhone’un çıkış gününde Apple mağazalarına gidip yeni telefonu almaktan vazgeçmemişti. 3 Kasım’da piyasaya çıkacak iPhone X, Wozniak’ın bu geleneğinde bir istisna olacak gibi görünüyor.

Kısa süre önce aldığı iPhone 8’inden memnun olduğunu söyleyen Wozniak, telefonunu değiştirmeyi düşünmediğini belirtti. Bu memnuniyet bir iltifat gibi görünse de, Apple kurucusu iPhone 8’in iPhone 7’den farksız olduğunu belirtti.

Wozniak, iPhone 7 ile de iPhone 6 arasında bir fark görmediğinin altını çizdi. Apple kurucusu, iPhone X’un ilk günden satın almayacağı ilk iPhone modeli olacağını belirtti. Eşinin iPhone X’u satın alacağını söyleyen Wozniak, böylelikle Apple’ın yeni amiral gemisini yakından görebileceğini sözlerine ekledi.

Steve Wozniak Face ID’den etkilenmemişti

Steve Wozniak, aynı anda birden fazla telefon kullanmanın kendisi için sorun olmadığını daha önce belirtmişti. Dolayısıyla Apple kurucusunu yakında iPhone 8’in yanında iPhone X kullanırken görmek de şaşırtıcı olmayacaktır. Ancak Wozniak daha önce yaptığı bir açıklamada, Apple’ın iPhone X’un merkezine yerleştirdiği özelliklerden biri olan Face ID’den etkilenmediğini belirtmişti. Wozniak, yüz tanıma sisteminin Apple’ın beklediği şekilde çalışmayabileceğini dile getirmişti. Dolayısıyla iPhone X ile Woz buluşmasının kısa sürede gerçekleşmeyeceği söylenebilir.