Apple CEO’su Steve Jobs, ölümünün üzerinden altı yıl geçmesine rağmen dünyanın en etkileyici figürlerinden biri olmayı sürdürüyor. Bu da Jobs’un dokunduğu her şeyin hâlâ büyük bir değer taşımasını sağlıyor. Eski Apple CEO’suna ait olan 400 beygir gücündeki BMW Z8’in açık artırmaya çıkması da bu ilginin bir göstergesi olarak nitelenebilir. Önümüzdeki ay New York’ta bulunan Sotheby’s müzayede evi tarafından gerçekleştirilecek açık artırmada otomobil için 300 ila 400 bin dolar ödenmesi öngörülüyor.

Sotheby’s otomobilin Jobs’a ait olduğunu gösteren çok sayıda belgenin bulunduğunu belirtmeyi de ihmal etmedi. Üzerinde Jobs’un adresinin yazdığı ve Kaliforniya’daki araç sahiplerine verilen “pembe kağıt” da söz konusu belgeler arasında yer alıyor.

Müzayede evi, Jobs’un söz konusu otomobili almaya nasıl ikna olduğu konusunda da bazı bilgiler paylaştı. Oracle’ın CEO’su Larry Ellison’ın Jobs’u otomobili alma konusunda teşvik ettiği belirtilirken, Ellison’ın otomobil için “modern otomotiv mühendisliğinin ve ergonomisinin en iyi örneği” tanımlamasını kullandığı ifade edildi.

Sotheby’s tarafından verilen bilgilere göre, BMW Z8 1 Nisan 2000’de üretildi. Otomobil aynı yılın ekim ayında Apple’ın efsanevi CEO’suna teslim edildi. Jobs, otomobili 2003’te şimdiki sahibine sattı.

17 yaşındaki otomobilin henüz 25 bin kilometreyi aşmamış olması da dikkat çekiyor. Sotheby’s otomobilin yılda 1000 kilometreden az yol kat etmiş olmasının altını çiziyor. Otomobilin “temiz” vaziyette olduğu da vurgulanıyor.

Gümüş renkli otomobilde çok sayıda aksesuar da bulunuyor. BMW markasını taşıyan ancak Motorola tarafından üretilen araç telefonu da söz konusu aksesuarlar arasında yer alıyor. Otomobilin JOBS Z8 yazılı plakasının ise mevcut sahibi tarafından alındığı belirtildi.

Steve Jobs sınırlı sayıda üretilen BMW Z8’lerden birinin sahibi olmuştu

BMW, 1999 ve 2003 arasında 5 bin 700’den biraz fazla sayıda Z8 üretmişti Apple’ın efsanevi CEO’su Steve Jobs da bu araçlardan birinin ilk sahibi olmuştu. Normal bir BMW Z8, ABD’de ikinci el pazarında 165 bin ila 200 bin dolar karşılığında satılıyor.