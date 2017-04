Steve Ballmer ABD’nin harcamalarını mercek altına alıyor

Eski Microsoft CEO’su Steve Ballmer, yeni projesiyle ABD’nin federal gelir kaynakları ve harcamaları için kapsamlı bir veri tabanı oluşturmayı hedefliyor. USAFacts (ABD Gerçekleri) adını taşıyan web sitesi, farklı resmi kaynaklardan alınan çeşitli finansal verileri bir araya getiriyor. Son 3 yıla ait tüm veriler ekonomistler, profesörler ve araştırmacılar tarafından derlenerek siteye aktarıldı. Site bugün itibarıyla erişime açıldı.

The New York Times’a konuşan Ballmer, yeni web sitesinin devletin ne için para harcadığını bulmaya çalıştığını belirtti. Ballmer, USAFacts’in devlet için bir tür performans karnesi işlevi göreceğini dile getirdi. The New York Times’ın haberine göre, Ballmer proje için 10 milyon dolardan fazla para harcadı. Seattle’da araştırmacılardan oluşan bir ekip kuran eski Microsoft CEO’su, Pennsylvania Üniversitesi’ne de bağışta bulundu.

Ballmer’ın web sitesi, 5.4 trilyon dolarlık devlet harcamasını ABD Anayasası’nda kullanılan dilden hareket ederek dört farklı başlık altında inceliyor. Örneğin, savunma harcamaları “Ortak Savunmayı Sağlamak” başlığı altında değerlendiriliyor. Eğitim harcamaları ise “Kişinin ve toplumun refahını ve özgürlüğünü koruma altına almak” kategorisi altına yerleştiriliyor.

Steve Ballmer sitesinin “apolitik” kalmasını istiyor

Steve Ballmer proje hakkında ilk ipucunu geçtiğimiz kasım ayında vermişti. Ballmer, sitesini “apolitik” tutmaya özen göstereceğini belirtmişti. Eski Microsoft CEO’su, devlet harcamalarının şeffaf biçimde incelenmesinin yalan haberler çağında değerli bir bilgi sağlayacağına inanıyor.