Stephen Hawking: Önümüzdeki 100 yıl içinde Dünya’yı terk etmeliyiz

Dünyanın en ünlü ve önemli bilim insanlarından Stephen Hawking, insanların varlıklarını sürdürebilmek adına önümüzdeki 100 yıl içinde başka gezegenlerde koloni kurması gerektiğini belirtti. Hawking, uyarısını “Tomorrow’s World” (Yarının Dünyası) isimli televizyon programında yaptı.

İngiliz televizyon tarihinin kült programlarından biri olan Tomorrow’s World, 2003’e kadar 38 yıl boyunca kesintisiz olarak yayınlanmıştı. Bilim ve teknolojinin geleceği nasıl şekillendirebileceğini anlatan program, farklı konulara odaklanan yeni bölümleriyle tekrar izleyicilerle buluşuyor.

Hawking’in katıldığı bölüm “Yeni Dünya’nın Keşfi” ismini taşıyor. Profesör Hawking, insan ırkının hayatta kalabilmesi için gezegenler arası bir kolonileşmeye gitmesine ilişkin teorisini söz konusu bölümde kamuoyuyla paylaştı.

İklim değişikliği, aşırı nüfus artışı, göktaşı çarpmaları ve yapay zekâ gibi ne olacağı tahmin edilemeyen bir teknolojinin varlığı, önümüzdeki yüzyıl içinde Dünya’nın sonunun gelebileceği ihtimalini akıllara düşürüyor. Dolayısıyla insan ırkının varlığını sürdürebilmesi için ikinci bir “ev” bulma seçeneği kulağa mantıklı geliyor. En yakın seçenekler olarak Ay ve Mars öne çıksa da, buraları yaşanabilir kılmak adına ciddi çalışmalar gerekiyor.

Stephen Hawking başka gezegenlere gidilmesini gerektiğini söyleyen tek kişi değil

İnsanlığın başka gezegenlerde de yerleşim kurması gerektiğini söyleyen ilk isim Stephen Hawking değil. Tesla ve SpaceX CEO’su Elon Musk da insanların farklı gezegenlerde de yaşamlarını sürdürebilmeleri gerektiğini belirtmişti. Musk’ın sahibi olduğu SpaceX, bu amaç doğrultusunda insanları Mars’a taşıyacak ve tekrar kullanılabilecek bir uzay aracı geliştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.