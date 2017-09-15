Apple‘ın geçtiğimiz günü tanıttığı yeni iPhone’ların tamamı kablosuz şarj desteğine sahip. iPhone’lara bu özelliğin gelmesi, müşterilerine kablosuz şarj imkânı sunan işletmeleri harekete geçirdi. Starbucks kablosuz şarj ünitelerini iPhone X ve iPhone 8 modellerini destekleyecek biçimde güncelledi.

Starbucks’ın yurt dışı mağazalarında 2015’ten bu yana kablosuz şarj özelliği sunuluyor. Ancak ünlü kahve zincirinin mağazalarındaki şarj sistemleri, iPhone X ve iPhone 8’in desteklediği Qi kablosuz şarj standardıyla uyumlu değildi. Şirket yeni iPhone’ların duyurulmasıyla birlikte değişim için düğmeye bastı.

Starbucks mağazalarına kablosuz şarj üniteleri yerleştirmek için Powermat isimli şirketle işbirliğine gitmişti. Çeşitli perakende zincirlerine kablosuz şarj çözümleri sağlayan Powermat, evlerde kullanıma uygun kablosuz şarj üniteleri de üretiyor. Ancak Powermat’ın teknolojisinin temelinde PMA standardı bulunuyor. Bu standart da yeni iPhone’lar tarafından desteklenmiyor.

Bu problemi çözmek için kolları sıvayan Powermat, Starbucks’ta ve diğer mağazalardaki kablosuz şarj ünitelerini yeni iPhone’lar ile uyumlu hâle getirme kararı aldı. Starbucks’ın gerekli güncellemeyi yapmak için harekete geçmesi beklenen bir hamle olsa da, bunun adına seçilen yöntem biraz sıra dışı görünüyor.

Starbucks kablosuz şarj ünitelerini fiziksel olarak değiştirmeyecek

SlashGear sitesine konuşan Powermat CEO’su Itay Sherman, kablosuz şarj üniteleri için bulut tabanlı bir sistem kullandıklarını ve bu sayede Qi şarj standardıyla uyumu ünitelerini fiziksel olarak değiştirmeden sunabileceklerini belirtti. Kısacası Starbucks’ın şarj ünitelerini fiziksel olarak değiştirmesine gerek kalmayacak.