Modern zamanlarda Star Wars filmleri genellikle aralık ayında gösterime girse de, Disney ve Lucasfilm 2019’da bu durumu değiştirecek. Yapılan açıklamaya göre, Star Wars 9 24 Mayıs 2019’da beyaz perdede izleyicilerin karşısına çıkacak.

Star Wars üçlemelerinde yeni dönem, 2015’in sonunda vizyona giren yedinci film The Force Awakens (Güç Uyanıyor) ile başlamıştı. Dokuzuncu film ile yedinci film arasında 2,5 yıllık bir dönem geçmiş olacak.

Bu tarihlerin değişmesi her zaman ihtimal dahilinde. Ancak filmi geceyarısı seanslarda izlemek isteyen sadık hayranlarının ılık bir ilkbahar gecesini soğuk bir kış gecesine tercih edeceği rahatlıkla söylenebilir.

Star Wars 9 ile ilgili diğer detaylar belirsizliğini koruyor

Efsanevi serinin dokuzuncu filmine dair diğer detaylar ise şu an için belirsizliğini koruyor. Sadece filmin yönetmen koltuğunda daha önce Jurassic World’ü yöneten Colin Trevorrow’un oturacağı biliniyor. Geçtiğimiz yıl hayatını kaybeden Carrie Fisher’ın filmde bilgisayar efektlerinin yardımıyla boy gösterebileceği konuşulsa da, bu iddia da yalanlanmıştı. Dokuzuncu film, önümüzdeki aralık ayında vizyona girecek sekizinci film The Last Jedi (Son Jedi) sonrasında mevcut üçlemede düğümün çözüleceği yer olacak.