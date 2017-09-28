Spotify Zaman Kapsülün adını taşıyan yeni kişiselleştirilmiş çalma listesini duyurdu. Yeni çalma listesine bugünden itibaren çevrim içi müzik servisinin faaliyet gösterdiği 60 ülkede erişilebiliyor. Zaman Kapsülün listesinde kullanıcıların 16 yaşlarından başlayıp 20’li yaşlarının başlarına denk gelen 30 nostaljik şarkı bulunuyor.

Zaman Kapsülün listesi geçtiğimiz yaz Spotify tarafından yayınlanan Your Summer Rewind çalma listesinin devamı niteliğini taşıyor. Söz konusu listenin gördüğü ilgiden memnun kalan Spotify, bu listeyi devam ettirmek adına Zaman Kapsülün listesini hazırladı. Şirket bunun için kullanıcılarının gençlik yıllarının en güçlü hatıralarına hitap etmeyi seçti.

Spotify Zaman Kapsülün çalma listesine sadece 16 yaşından büyük kullanıcılar erişebiliyor

Spotify Zaman Kapsülün çalma listesine ana sayfanın başından veya iOS ile Android mobil uygulamalarındaki Gözat bölümünün içinde bulunan Dönem Müzikleri sekmesinden erişilebiliyor. timecapsule.spotify.com adresi üzerinden de liste görüntülenebiliyor.

Spotify Zaman Kapsülün listesine erişebilmek için 16 yaşından büyük olmak gerekiyor.