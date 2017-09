Apple‘ın geleneksel Londra müzik festivalini bitirmesinden sadece birkaç gün sonra Spotify Birleşik Krallık için organize ettiği ilk canlı müzik etkinliğini duyurdu. Who We Be adlı etkinlik 30 Kasım’da, Londra’daki Alexandra Palace’da gerçekleştirilecek.

Etkinlikte Dizzee Rascal, Bugzy Malone, Cardi B, Giggs, J Hus ve Stefflon Don gibi isimler sahne alacak.

Festival adını Spotify tarafından oluşturulan ve 140 bin fanatik takipçiye sahip olan Who We Be çalma listesinden alıyor. Çalma listesi abonelerinin yarın itibarıyla çıkacak satış öncesi biletlerini ilk satın alanlardan olma fırsatı bulunacak. Genel bilet satışları ise 11 Eylül Pazartesi günü etkinliğin web sitesi üzerinden başlayacak.