Spotify’ın Web Oynatıcısı bundan böyle Safari’yi desteklemiyor. Engadget‘a göre, internet tarayıcısına gelen son güncellemeler nedeniyle oynatıcı çalışamaz hâle geldi.

Spotify camiasındaki kullanıcılar hafta içinin başlarından itibaren, Safari’de web oynatıcısını açmaya çalıştıklarında sorunu gördü ve değişikliği fark etmeye başladı. Sayfanın en üst kısmında tarayıcının Web Oynatıcısını bundan böyle desteklemediği şeklinde bir bildirim mesajı gösteriliyor. Daha sonra kullanıcılar masaüstü oynatıcının açılabileceği bir başka internet tarayıcısına yönlendiriliyor.

Şirketin sistem gereksinimleri sayfasında da uyumlu internet tarayıcıları olarak Chrome, Firefox, Microsoft Edge ve Opera gösteriliyor. Bir müşteri hizmetleri temsilcisi de forum kullanıcılarına hitaben yapılan değişiklikleri doğruladı. Temsilci gelen son güncellemelerden sonra, Safari’nin Web Oynatıcısının desteklediği internet tarayıcıları arasından çıktığını belirtti. Desteklenen özelliklerin geri gelip gelmeyeceği, gelirse bunun ne zaman olacağı konusunda ise herhangi bir açıklamada bulunmadı.

Mac Generation sitesi, değişikliğin Spotify’ın Widevine İçerik Şifresi Çözme Modülü olarak adlandırdığı bir eklentiden kaynaklanabileceğini söylüyor. Bu eklenti Safari tarafından desteklenmiyor.