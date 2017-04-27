Spotify telif hakkı ödemelerinin gecikmesi konusunda gelen şikayetlerin ardından sürecin işleyişini düzeltmek ve mağdur müzisyenlere destek olmak için gerekenleri yapacağını açıklamıştı. Şirket bu açıklamanın ardından müzik endüstrisinin güvenini kazanmak adına ücretsiz dinleme özelliğine bazı kısıtlamalar getirmişti. Spotify sözünde duracağını gösteren bir hamle daha gerçekleştirdi. Çevrim içi müzik servisi, New York merkezli Mediachain isimli girişimi satın aldı. Mediachain, internetteki kreatif medya içeriklerinin sahiplik bilgileri için merkezi olmayan bir veri tabanı işlevi görüyor.

Spotify, Mediachain’i satın alarak sanatçılara haklarını adil biçimde verme konusundaki ciddiyetini bir kez daha gözler önüne seriyor. Şirket bu konuda daha önce farklı yaklaşımları da denemişti. Ücretsiz dinleme özelliğini kısıtlanmasına ek olarak, sanatçıların gelecekteki kazançlarının hesaplanması da Spotify’ın üzerinde durduğu yaklaşımlardan biri olmuştu.

Özellikle küçük ve bağımsız plak şirketleri tarafından yayınlanan şarkılarda hak sahibinin kim olduğunu bulmak zor olabiliyor. Mediachain bu sorunun merkezi olmayan bir veri tabanıyla çözülmesine yardımcı oluyor. Söz konusu veri tabanı, Bitcoin ile aynı şifreleme yöntemini kullanıyor. Şarkıların hak sahiplerinin kim olduğuna dair bilgilerin farklı organizasyonlar tarafından saklanan e-postalarda, tablolarda, tescilli veri tabanlarında ve sözleşmelerde yer aldığını söyleyen Mediachain kurucusu Jesse Walden, müzik odaklı ve merkezi olmayan bir veri tabanıyla hak sahiplerinin haklarını üçüncü taraflara muhtaç kalmadan koruyabileceğini belirtti.

Spotify telif hakkı konusundaki girişimleriyle sanatçıların güvenini daha hızlı kazanabilir

Mediachain’i satın alarak telif haklarının korunması konusundaki ciddiyetini gösteren Spotify, böylelikle sanatçıların güvenini daha hızlı biçimde kazanabilir. Mediachain, Spotify’ın son zamanlardaki teknoloji odaklı satın almalarından daha farklı bir yerde duruyor. Çevrim içi müzik servisi kısa süre önce öneri sistemini geliştirmek için MightyTV’yi, sosyal özelliklerini artırmak için Soundwave’i ve internet radyosu uzmanlığını güçlendirmek için The Echo Nest’i satın almıştı.