Spotify Sürüş Modu özelliğini test ediyor

Spotify yeni bir Sürüş Modu özelliğini test ediyor. Reddit’e konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan bazı kullanıcılara göre, bazı kullanıcılara yeni özelliğe erişim hakkı verilmiş. Bu özellik sayesinde sürüş sırasında kullanımı kolaylaştıracak, büyütülmüş düğmelere sahip olan, şarkıların anonsunu yapan ve sesle kontrol imkanı sunan bir arayüz getiriliyor.

Chris54721 rumuzlu bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraflarda yeni kullanıcı arayüzü görünüyor. Çalma penceresinin sağ alt köşesinde bir araba amblemi bulunuyor ve bu da sürüş modunu açmayı sağlıyor. Bu yapıldığı takdirde ileri ve geri düğmeleri büyüyor, aynı zamanda hangi şarkıların çalınmasının söylenmesini sağlayacak bir mikrofon düğmesi geliyor. Ayrıca Spotify, sürücülerin telefon ekranına bakmasına gerek bıraktırmamak için bir sonraki şarkının anonsunu da yapabilecek.

Sürüş modunun final ürün olarak sunulup sunulmayacağı hâlâ netlik kazanmadı. Spotify her zaman birçok farklı özellik test eder, ancak bunlar sınırlı sayıda kullanıcıyla yapılan testlerle sınırlı kalabilir. Ancak Sürüş Modu özelliği, araba kullanırken Spotify’dan müzik dinleyenler göz önünde bulundurulduğunda, daha geniş bir kitleye ulaşacak gibi görünüyor.