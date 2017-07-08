Spotify Sürüş Modu özelliğini test ediyor

Spotify yeni bir Sürüş Modu özelliğini test ediyor. Reddit’e konuyla ilgili paylaşımlarda bulunan bazı kullanıcılara göre, bazı kullanıcılara yeni özelliğe erişim hakkı verilmiş. Bu özellik sayesinde sürüş sırasında kullanımı kolaylaştıracak, büyütülmüş düğmelere sahip olan, şarkıların anonsunu yapan ve sesle kontrol imkanı sunan bir arayüz getiriliyor.
Chris54721 rumuzlu bir Reddit kullanıcısı tarafından paylaşılan fotoğraflarda yeni kullanıcı arayüzü görünüyor. Çalma penceresinin sağ alt köşesinde bir araba amblemi bulunuyor ve bu da sürüş modunu açmayı sağlıyor. Bu yapıldığı takdirde ileri ve geri düğmeleri büyüyor, aynı zamanda hangi şarkıların çalınmasının söylenmesini sağlayacak bir mikrofon düğmesi geliyor. Ayrıca Spotify, sürücülerin telefon ekranına bakmasına gerek bıraktırmamak için bir sonraki şarkının anonsunu da yapabilecek.