Spotify RISE ile müziğin yeni yıldızlarını ortaya çıkaracak

Spotify RISE adını taşıyan yeni programını duyurdu. Şirket, RISE ile müziğin yeni yıldızlarını keşfetmeyi ve ortaya çıkarmayı amaçlıyor.

Programın vaatleri biraz muğlak görünse de, Spotify özel olarak seçeceği sanatçılara çok katmanlı pazarlama, editoryal programlama gibi konularda yardım etmeyi vadediyor. Söz konusu kavramlar sosyal pazarlama, özel RISE çalma listeleri, hayat hikayeleri ve Spotify sponsorluğunda “deneysel” etkinlikler gibi adımları kapsıyor.

Spotify’dan yapılan açıklamada deneysel etkinliklerin şirketin hâli hazırda düzenlediği “Fan First” etkinliklerine benzer bir yapıda olacağı belirtildi. Verilerden yararlanarak sanatçıların en büyük hayranlarını tespit eden şirket, hayranlara biletlere erken erişim imkânı sunuyor.

Spotify RISE programının ilk üyelerini açıkladı

Spotify RISE programının ilk dört üyesini de açıkladı. Şirket yaptığı duyuruda programın belli bir başarıyı yakalamış, ancak henüz büyük bir patlama gerçekleştirmemiş isimler için olduğunun altını çizdi. Spotify üzerinde ayda 1 milyon dinleyiciye ulaşan Alman pop şarkıcısı Kim Petras, Spotify’da en popüler 57. sanatçılığa kadar yükselen Lauv, Russell Dickerson ve Trippie Redd, RISE programının ilk üyeleri oldular.