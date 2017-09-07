Spotify podcast ve video çalışmalarından sorumlu yöneticisi Tom Calderone ile yollarını geçtiğimiz hafta ayırmıştı. Şirket, Calderone’dan doğan boşluğu doldurma konusunda fazla zaman kaybetmedi.

Spotify, Calderone’ın bıraktığı göreve Disney’den Courtney Holt’u getirdi. Holt, başında olduğu Maker’ın 2014’te Disney tarafından satın alınmasının ardından şirkete katılmıştı. 2017’nin ocak ayına kadar Maker’ı yönetmeyi sürdüren tecrübeli yönetici, daha sonra Disney’de gelişmiş medya stratejilerinden sorumlu başkan yardımcılığına getirilmişti.

Holt’un geçmişinde MySpace, MTV ve Atlantic Records gibi şirketler de bulunuyor. Tecrübeli yönetici, LinkedIn profilini yeni göreviyle güncelleme konusunda da zaman kaybetmedi.

Spotify podcast konusuna daha yoğun biçimde odaklanacak

Spotify’dan yapılan açıklamada, Holt’un video içeriklerinin yanı sıra podcast’ler ve farklı türlerdeki sesli içerikler üzerine de odaklanacağı belirtildi. Holt’un göreve getirilmesi, çevrim içi müzik servisinin önümüzdeki dönemde podcast alanına biraz daha fazla eğileceğinin bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. Yeni yaklaşımın ortaya nasıl içerikler çıkaracağı ise şimdiden merak ediliyor.