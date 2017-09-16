Eğer bir Spotify ve aynı zamanda iPhone kullanıcısıysanız, arkadaşlarınızla iMessage üzerinden şarkı paylaştığınız zamanlar olmuştur. Spotify uygulamasındaki paylaş düğmesi kolay bir yere yerleştirilmiş ve rahatlıkla paylaşım yapmayı sağlıyor. Ancak paylaşım işlemi Spotify içinden gerçekleşiyor, başka bir yöntem bulunmuyor. Alıcı tarafındaki arkadaşınız ise paylaşılan şarkının bağlantısını aldıktan sonra iMessage’ı terketmek, Spotify’ı açmak zorunda. Bu şekilde şarkının tamamını dinleyebilir.

Neyse ki, bu dolambaçlı yolun kullanıldığı günler geride kalıyor. Spotify iMessage . uygulaması sayesinde kullanıcılara iMessage’ı terketmeden şarkı paylaşma imkanı sunuyor.

Sadece son zamanlarda dinlediğiniz belirli şarkıları paylaşmaya imkan tanıyan Apple Music’in iMessage uygulamasının aksine, Spotify’ın uygulaması müzik arşivi içindeki herhangi bir parçayı aramayı ve bunun 30 saniyelik bir bölümünü iMessage üzerinden göndermeyi mümkün kılıyor.

Spotify iMessage uygulaması nasıl çalışıyor?

Spotify iMessage özelliğinden yararlanmak için iMessage’a gidin ve bir sohbet penceresi açın. Soldaki Uygulama butonuna tıklatın ve daha sonra Spotify’ı etkinleştirin. Bunu yaptıktan sonra Spotify ikonuna tıklatın, paylaşmak istediğiniz parça için arama yapın. Mesajınızı alan karşı taraftaki kişiye seçtiğiniz şarkının 30 saniyelik ön izlemesi gönderilecek. Bundan sonrası alıcıya kalıyor; şarkının tamamını dinlemek için Spotify uygulamasına geçebilir.

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Eğer alıcı tarafındaki arkadaşınız bir Spotify abonesiyse, o hâlde ön izlemeyi dinleyebilmek için onun da iMessage içinde Spotify uygulamasını etkinleştirmesi gerekecek. Bu yeni özellik daha çok mesajlaşma üzerinden müzik paylaşan ve dinleyen kullanıcıların ilgisini çekecek türden gibi görünüyor. Her ne kadar şarkının tamamını dinlemek için eninde sonunda iMessage uygulamasından çıkmak gerekse de, 30 saniyelik ön izleme uygulamalar arasında sürekli geçişleri azaltabilir.