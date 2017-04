Spotify Behind the Lyrics adını verdiği entegrasyonunu bir yıldan uzun bir süre önce iOS’te kullanıcılarına sunmaya başlamıştı. Söz konusu özellik sayesinde kullanıcılar, bazı şarkılarda Genius’tan alınan şarkı sözlerine ve şarkıya dair çeşitli bilgilere ulaşabiliyor. VH1’ın “Pop Up Video” programıyla karaokeyi birleştiren özellik, şarkıların arka planları hakkında çeşitli bilgiler veriyor. Behind the Lyrics, yaklaşık 18 aylık uzun bir sürenin ardından Android cihaz sahibi Spotify kullanıcılarıyla da buluştu.

Spotify, müziğe fazlasıyla meraklı kullanıcıların bir hayli sevdiği özelliğin Android’e gelişini bir basın açıklamasıyla duyurdu. Şirket özelliği hemen deneyimlemek isteyenlere ilgili şarkıların bulunduğu bazı çalma listelerini tavsiye etmekten de geri kalmadı.

Behind the Lyrics: Hip Hop ve Today’s Top Hits çalma listelerinde yer alan şarkılarda sözlerin yan sıra eğlenceli bilgilere ve şarkının sahibine dair notlara ulaşmak mümkün oluyor.

Spotify Behind the Lyrics ile sanatçının hislerinin dinleyiciye aktarmayı amaçlıyor

19 yaşındaki R&B yıldızı Khalid’in “American Teen” ismini taşıyan yeni albümündeki tüm şarkılar hakkında Behind the Lyrics ile daha fazla bilgi alınabilecek. İnsanların her şarkıyı kendilerine göre yorumlayabileceklerini söyleyen Khalid, Behind the Lyrics sayesinde sanatçının hislerinin dinleyicilere aktarılabileceğini belirtti.