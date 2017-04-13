Spotify Apple Watch uygulaması için ilk adımlarını atıyor

Spotify Apple Watch uygulaması uzun süredir beklenen servisler arasında yer alıyor. Popüler çevrim içi müzik platformunun neden hâlâ bir Apple Watch uygulamasının bulunmadığı pek çok kişi tarafından merak ediliyor. Uygulama geliştiricisi Andrew Chang’in bu konuyu kendi yöntemiyle çözme girişimi, Spotify’ı da harekete geçirmişe benziyor.

Spotify’a akıllı saati üzerinden erişememekten şikayetçi olan Chang, Snowy ismini taşıyan bir uygulama geliştirdi. Spotify ise geçtiğimiz şubat ayında uygulamanın adının “Spotty” olduğu ve arayüzünün kendi arayüzüne fazlasıyla benzediği düşüncesiyle Chang ile iletişime geçti. Ancak bu temas sonunda Chang’in ortaya koyduğu performanstan etkilenen Spotify, geliştiriciyi resmi bir Apple Watch uygulaması hazırlaması için işe aldı.

Snowy’de bulunan Siri desteği, sürükleme temelli müzik kontrolü ve saat arayüzü eklentileri gibi özellikler, kulağa oldukça etkileyici geliyor. Buna ek olarak, çevrim dışı oynatma özelliği üzerinde çalışmalar yapılması da Snowy için planlanan heyecan verici özellikler arasında yer alıyor. Böylelikle Apple Watch üzerinden bir iPhone bağlantısına ihtiyaç duymadan müzik dinlemek mümkün oluyor. Söz konusu özelliklerin resmi uygulamaya eklenmesi, pek çok kişiyi memnun edecektir.

Spotify Apple Watch uygulamasının ne zaman yayınlanacağı bilinmiyor

Spotify’ın resmi Apple Watch uygulamasının ne zaman hazır hâle geleceği ve Chang’in Snowy’yi geliştirmeyi ne zaman bırakacağı ise henüz bilinmiyor.