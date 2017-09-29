Sphero geçtiğimiz yıl Disney ile işbirliğine gitmiş ve Star Wars Spider Man ve Arabalar gibi filmler için akıllı telefonlara bağlanabilen oyuncaklar geliştirmişti. Bu sayfaya şimdilik ara vermiş gibi görünen şirket, köklerine dönüş olarak algılanabilecek bir cihazı tanıttı. Sphero Mini, şirketin uygulamayla kontrol edilen ilk robotunun küçük versiyonu olma özelliğini taşıyor. Sadece bir pinpon topu büyüklüğünde olması, robotun ismini hakettiğini gösteriyor.

Sphero’nun yeni robotunun dışındaki kasa çıkarılabiliyor. Bu kasa için beyaz, mavi, pembe ve yeşil renk seçenekleri arasında seçim yapılabiliyor. SPRK+ gibi modellerden biraz daha farklı olan bu küçük robot, boyut uğruna bazı özelliklerden feragat ediyor. Suya dayanıklı olmayan robotun, bağlantı menzili de 10 metreyle sınırlı kalıyor.

Sphero Mini ABD’de 50 dolar, Birleşik Krallık’ta ise 50 pound karşılığında satılıyor. Bu da robotu şirketin bugüne kadar piyasaya çıkardığı en uygun fiyatlı ürün hâline getiriyor. Şirketin daha önce çıkardığı ürünlerden Ollie 100 dolar, SPRK+ ise 130 dolar karşılığında satılmıştı. Bir saatte pili tamamen dolan robot, kullanıcılara 45 dakikalık bir oyun süresi sunuyor. Robotun kutusunun çıkan küçük koniler ve bowling labutları oyuncular için hedef olarak kullanılabiliyor. Robotun kontrolü ise iOS ve Android versiyonları bulunan Sphero uygulaması üzerinden sağlanıyor.

Sphero Mini satışa sunuldu

Sphero Mini, Amazon ve Sphero’nun kendi internet sitesi üzerinden satışa sunuldu. Sphero’nun kurucusu Adam Wilson, Mini ile insanlara uygun fiyatlı ve eğlenceli bir ürün sunmayı amaçladıklarını belirtti.