SpaceX Mars yüzeyine 5 yıl içinde iki kargo gemisi indirmeyi planlıyor. Şirketin CEO’su Elon Musk, Mars kolonisine yönelik planlarını Avustralya’da gerçekleştirilen Uluslararası Uzay Kongresi’nde açıkladı.

Musk, kongrede yaptığı konuşmada şirketinin BFR adını taşıyan büyük roket sistemiyle hem insanları hem de gerekli araçları kızıl gezegene taşımayı planladıklarını belirtti. SpaceX, söz konusu sistemi Dünya üzerindeki iki şehir arasında yolcu taşımak için kullanmayı da planlıyor.

2022’de iki kargo gemisini Mars’a indirmeyi öngören şirket, bu süreçte gezegendeki su kaynaklarını ve potansiyel tehlikeleri tespit etmeyi amaçlıyor. İlk yerleşimcilerin gezegene 2024’te varmasını planlayan SpaceX Mars yüzeyinde madencilik faaliyetleri yürütecek. 2022 ve 2024 arasındaki dönemde gezegenin güç ve yaşam altyapısı da inşa edilecek.

First opportunity to land BFR with cargo on Mars is 2022, followed by BFR crew and cargo missions to Mars in 2024. https://t.co/kCtBLPbSg8

— SpaceX (@SpaceX) September 29, 2017