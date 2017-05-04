Elon Musk’ın CEO’su olduğu uzay şirketi SpaceX Mars’a gitmeyi hedef olarak belirlese de, Dünya’ya yönelik planlarından da vazgeçmiş değil. Şirket, gezegenin ücra noktalarına uydular yardımıyla internet erişimi götürmeye yönelik planının ana hatlarını açıkladı. Söz konusu plana göre, SpaceX internet uyduları 2019’da uzaya fırlatılacak. Şebeke 2024 itibarıyla tamamen faaliyete geçecek.

SpaceX’in uydu ve devlet ilişkilerinden sorumlu başkan yardımcısı Patricia Cooper, prototip uyduyu 2017 bitmeden hazır hâle getirmeyi istediklerini belirtti. Prototip uydunun 2018’in ilk aylarında uzaya fırlatılması planlanıyor. Prototiplerle yapılacak testlerin başarılı geçmesi durumunda 2019’da gerçek uydular uzaya fırlatılacak.

Şirket, 2024’e kadar kademeli olarak uzaya uydu göndermeye devam edecek. 2024 itibarıyla SpaceX’in uydularla kurduğu şebekenin tam kapasiteye ulaşması öngörülüyor.

Uydular uzaya SpaceX’in Falcon 9 uydularıyla taşınacak. Şirket böylelikle hem maliyetleri azaltacak hem de planladığı takvimde gecikmeler yaşanmasını engelleyebilecek.

SpaceX, Dünya’nın yörüngesine 4 bin 425 uydu yerleştirmeyi planlıyor. Bu uydular, yerden 1110 ila 1325 metre yükseklikte uçacak 83 uçakla desteklenecek. Şirket şebekesini yer kontrol merkezleri, ağ geçidi istasyonları ve benzeri tesislerle takviye edecek.

Fırlatılacak uydu sayısı, SpaceX’in planını biraz daha iddialı hâle getiriyor. Hâli hazırda Dünya yörüngesinde 1459 uydunun bulunduğu tahmin ediliyor. SpaceX’in planı, yörüngedeki uydu sayısının dörde katlanmasını öngörüyor. Dünya’nın etrafını daha sıkışık hâle getirmesi muhtemel görünen plan, uzun vadede uzaya uydu fırlatmayı da zorlaştırabilir.

Plan uzayda kalabalığı artıracak gibi görünse de, Dünya’da internete daha hızlı ve kolay biçimde erişmesini sağlayacak. Cooper, uzay tabanlı şebekelerde servis sunmak için çok sayıda aşamayla uğraşmak gerekmediğinin altını çizdi.

SpaceX internet uyduları üzerine çalışan tek şirket değil

SpaceX havadan internet bağlantısı sağlamak için çalışan tek şirket değil. Facebook ve Google gibi büyük internet şirketleri de uydu, drone ve balonlar ile internet bağlantısı sunmak için çalışmalar yürütüyor.