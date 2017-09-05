SpaceX Falcon Heavy roketini kasım ayı itibarıyla ilk defa uzaya fırlatmaya hazırlanıyor. Hedeflenen tarihe kalan süre her geçen gün azalırken, şirket roketin ilk kademesindeki üç çekirdeğin de testlerinin tamamlandığını açıkladı.

SpaceX tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, çekirdeğin statik testlerinden biri esnasında kaydedilen bir video da yer alıyor. Falcon Heavy’nin ana çekirdeğinin ilk statik testi mayıs ayında gerçekleştirilmişti.

Falcon Heavy?s 3 first stage cores have all completed testing at our rocket development facility in McGregor, TX ? https://t.co/GJu23QdZRK pic.twitter.com/ivVXPhWu0u — SpaceX (@SpaceX) September 2, 2017

Falcon Heavy, şirketin bugüne kadar fırlattığı roketlerden çok daha büyük ve geniş. Birbirine bağlanmış üç Falcon 9 roketten oluşan Falcon Heavy, 70 ton ağırlığındaki yükü uzaya taşıyabiliyor. SpaceX, tıpkı Falcon 9’da yaptığı gibi, Falcon Heavy’de de üç ilk kademe ateşleyicisini de tekrar kullanmayı amaçlıyor.

SpaceX Falcon Heavy roketini fırlatmayı defalarca ertelemişti

Falcon Heavy roketin ilk uçuşu defalarca ertelenmişti. SpaceX CEO’su Elon Musk, 2011’de yaptığı açıklamada roketin ilk uçuşunu 2013’te gerçekleştireceğini belirtmişti. Ancak bu tarih daha sonra defalarca ileriye atılmıştı. Testlerin tamamlanmış olması, SpaceX’in sonunda hedefini gerçekleştirebileceğini gösteriyor.