SpaceX Falcon Heavy roketini kasım ayı itibarıyla ilk defa uzaya fırlatmaya hazırlanıyor. Hedeflenen tarihe kalan süre her geçen gün azalırken, şirket roketin ilk kademesindeki üç çekirdeğin de testlerinin tamamlandığını açıkladı.

SpaceX tarafından Twitter üzerinden yapılan paylaşımda, çekirdeğin statik testlerinden biri esnasında kaydedilen bir video da yer alıyor. Falcon Heavy’nin ana çekirdeğinin ilk statik testi mayıs ayında gerçekleştirilmişti.

Falcon Heavy?s 3 first stage cores have all completed testing at our rocket development facility in McGregor, TX ? https://t.co/GJu23QdZRK pic.twitter.com/ivVXPhWu0u

— SpaceX (@SpaceX) September 2, 2017