SpaceX Falcon 9 roketinin patladığı rampaya geri dönüyor

SpaceX bir sonraki Uluslararası Uzay İstasyonu görevini aralık ayında gerçekleştirecek. Şirketin Falcon 9 roketi, ABD Hava Kuvvetleri Cape Canaveral Üssü’nde bulunan SLC-40 rampasından fırlatılacak. Söz konusu rampa, Elon Musk’ın CEO’su olduğu şirket adına ayrı bir öneme sahip. SpaceX Falcon 9 roketlerinden birini 2016’nın eylül ayında SLC-40 rampasında meydana geldiği patlamada kaybetmişti.

Şirket, bu görevde daha önce kullandığı Dragon uzay araçlarından birini kullanacak. SpaceX, söz konusu uzay aracını daha önce 2015’in nisan ayında uzaya göndermişti. Aralık ayında gerçekleştirilecek uçuşla birlikte SpaceX, ikinci kez bir Dragon gemisini tekrar kullanmış olacak.

SLC-40 rampasında patlayan Falcon 9 roketi, uçuş öncesi testler için yakıtla doldurulmuştu. Roket, patlamanın ardından rampada alevler içinde kalmıştı. Patlamanın ardından SpaceX uzay faaliyetlerini yaklaşık 5 ay boyunca askıya alırken, bu süreçte patlamanın nedeni belirlenmişti. ABD Federal Havacılık Ajansı’nın onayının ardından yeniden uçuşlara başlayan şirket, 2017’nin başından bu yana 17 başarılı görev gerçekleştirdi.

Bu süreçte SLC-40 rampasını da onaran şirket, Florida kalkışlı görevlerini Kennedy Uzay Merkezi’ndeki LC-39A rampasına kaydırmıştı. Söz konusu rampa, daha önce Ay’a giden Apollo görevleri için de kullanılmıştı. Yapılan açıklama, SLC-40’ın tamir sürecinin büyük ölçüde tamamlandığı anlamına geliyor.

SLC-40’ın tekrar işler hâle gelmesi, SpaceX’in uzun vadeli hedeflerinin gerçekleştirilmesi açısından önem taşıyor. SLC-40’ın yeniden kullanılmaya başlamasıyla birlikte LC-39A, Falcon Heavy’nin ilk yolculuğu için hazırlanabilecek. Kalkışlar devam ederken rampayı Falcon Heavy’ye uygun hâle getirmek oek de kolay değildi.

SpaceX Falcon 9 roketlerini SLC-40’tan fırlatarak maliyetleri kısmayı hedefliyor

SpaceX Falcon 9 roketlerini tekrar tekrar kullanarak uzay yolculuklarının maliyetlerini düşürmeye çalışıyor. SLC-40 rampasının onarılıp yeniden kullanılmasının altında da bu motivasyon yatıyor. Şirket böylelikle hem kendi maliyetlerini hem de müşterilerinin maliyetlerini aşağıya çekebiliyor. Maliyetlerin düşürülmesi, SpaceX’in Ay’a ve Mars’a yolculuk hedefleri açısından önem taşıyor.