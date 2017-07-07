Rusya’da gerçekleştirilecek olan 2018 Dünya Kupası, pek çok kişi tarafından heyecanla bekleniyor. Bu heyecanlı bekleyiş, sosyal medya devlerinin de iştahını kabartmış gibi görünüyor. Bloomberg’de yer alan habere göre; Facebook, Twitter ve Snapchat, turnuvadaki müsabakaların özetlerini yayınlamak adına Dünya Kupası’nın ABD’deki yayın haklarını elinde bulunduran Fox’un kapısını çaldı.

Sosyal medya devlerinin Fox’a “on milyonlarca dolar” teklif ettiği belirtilirken, Fox’un yapılacak anlaşmanın “özel” olup olmaması konusunda bir karara varmadığı ifade edildi. Yayıncı kuruluşun futbol meraklıları dışındaki kitlelere ulaşmak adına sosyal medyadan yararlanmaya sıcak baktığı belirtildi. Bu noktada Fox’un üç sosyal medya devinden biriyle yapacağı anlaşmanın sadece ABD’ye özgü olacağının altını çizmekte fayda var.

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Dünya Kupası, dünyanın en çok izlenen spor etkinliği olma unvanını taşıyor. Dolayısıyla teknoloji devlerinin bu pastadan bir dilim almayı istemesine şaşırmamak gerekiyor. 2014’te Brezilya’da düzenlenen son Dünya Kupası’nı 3 milyarı aşkın kişi ekran başında takip etmişti. Dolayısıyla maç özetlerinin yayın hakkına sahip olmak Facebook, Twitter veya Snapchat’e büyük bir trafik getirebilir. Fox ise sosyal medya yayın haklarını pazarlayarak kasasına ekstra para koyabilir.

Sosyal medya devleri sessizliklerini koruyor

Facebook, Twitter ve Snapchat’ten şimdilik bu iddiaya ilişkin bir açıklama gelmiş değil. Fox’un sosyal medya yayın hakları konusunda kimi tercih ettiğini yakında açıklaması bekleniyor.