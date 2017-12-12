Sony, “süper orta sınıf” olarak nitelendirdiği akıllı telefonu Xperia XA1 Plus’ı Türkiye’de satışa sundu. Geçtiğimiz yaz sonunda, IFA 2017’de resmiyet kazanan Xperia XA1 Plus, 23MP arka kamera, 5.5 inç Full HD ekran, tüm gün dayanabilen pil, ClearAudio+ Sony Ses Teknolojisi ve Akıllı Amplifikatörü ile tüketicilere bir akıllı telefondan beklediklerinin fazlasını sunmayı hedefliyor.

Xperia XA1 Plus’ın arkasında yer alan 23 megapiksel çözünürlüklü kamera 1/2.3 inç Exmor RS görüntü sensörüyle birlikte geliyor. f/2.0 diyafram açıklığı sayesinde düşük ışıkta bile iyi kareler yakalama imkanı sunduğuna dikkat çekiliyor. Bunun yanı sıra Sony’nin Hibrit Otomatik Odaklama sistemi de kamera da mevcut. Sony, Xperia XA1 Plus’ın kamerasının açıldıktan 0.6 saniye sonra çekime hazır hâle geldiğinin de altını çiziyor.

Xperia XA1 Plus’ın önünde ise grup selfie çekimleri için elverişli, 23 mm geniş açılı lense sahip bir kamera bulunuyor. Bu kamera da 8 megapiksel çözünürlük desteği sunuyor.

Sony’nin altın, mavi ve siyah olmak üzere üç farklı renk seçeneğiyle sunduğu bu telefonda güç tuşuna entegre edilmiş parmak izi okuyucusu da bulunuyor. Telefonun tüm gün çalışma imkanı sunan pili de Stamina modu sayesinde, kapasitesini tüketmeye yakınken normale göre biraz daha uzun süre boyunca çalışma imkanı sağlıyor.

Xperia XA1 Plus’ta MediaTek Helio P20 işlemci bulunuyor. Smart Cleaner adı verilen araç ise RAM’de temizleme yaparak film izlerken veya oyun oynarken daha iyi performans elde edilmesine yardımcı oluyor.

Sony Xperia XA1 Plus, Vodafone mağazalarında ve perakende satış noktalarında 1999 TL’lik tavsiye edilen fiyatla sunuluyor.