Sony Xperia XA1 ve Xperia L1 Android telefonları Türkiye’de satışta

Sony’nin geçtiğimiz aylarda duyurusunu gerçekleştirdiği Xperia XA1 ve Xperia L1 orta segment Android telefonları Türkiye’de satışa sunuluyor. Sony’nin belirttiğine göre, Xperia XA1 23 megapiksel ana kamera, 8 megapiksel selfie kamerası ve 5 inçlik, neredeyse çerçevesiz HD ekranı ile beklentilerin ötesine geçerken, Xperia L1 öğrenme ve adapte olma yeteneğine sahip kullanıcı arayüzü ile dikkat çekiyor.

Ele mükemmel şekilde oturan tasarımına dikkat çekilen Xperia XA1, 8 megapiksel ön kamerası ve 23 mm geniş açılı lens sayesinde grup selfie’lerinde bile kimseyi dışarıda bırakmıyor. Hareket halindeki nesneleri dahi düşük ışık koşullarında net ve gerçek renkleriyle yansıtan Xperia XA1’in 23 megapiksel çözünürlüklü ana kamerasının deklanşöre basıldığında 0,6 saniyede açılıp hızlı fotoğraf çekebildiğine de dikkat çekiliyor.

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MWC 2017’den birkaç hafta sonra duyurulmuş olan Xperia L1 ise kesintisiz yüzey tasarımı ve ince çerçevesi ile öne çıkan yüksek kaliteli bir 5,5 inç HD ekrana sahip. Dört çekirdekli MediaTek işlemci ve 2 GB RAM ile optimum performans sunduğu tahmin edilen Xperia L1, Akıllı Temizleyici işlevi sayesinde ile telefonun kullanım şeklini analiz edip, kullanılmayan uygulamaları devre dışı bırakarak önbelleği temizliyor ve optimum hızı garanti ediyor.

Beyaz, Siyah, Altın ve Pembe renk seçenekleriyle gelen Xperia XA1 1599 TL tavsiye edilen satış fiyatı ile perakende satış noktaları ve Türk Telekom mağazalarında satışa sunuluyor. Beyaz, Siyah ve Pembe renk seçeneklerine sahip Xperia L1 ise 1199 TL’lik tavsiye edilen satış fiyatıyla Turkcell mağazalarında ve perakende satış noktalarında bulunabiliyor.