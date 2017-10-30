Sony özellikle gelişmekte olan ülke pazarlarını hedefleyen, yüksek fiyat-performans oranı odaklı telefon serisi Xperia R’ye iki yeni üye ekledi.

Yepyeni Xperia R1 ve Xperia R1 Plus modelleri Hindistan’da piyasaya sunuluyor. Bu telefonlar orta segment Android telefon özelliklerini alışılmış Sony tasarımıyla buluşturuyor. Fiyatları da tahmin edilenden daha düşük seviyede oluyor.

Bu iki cihazdan daha ucuz olanı, Xperia R1’de 5.2 inç, 720p ekran bulunuyor. Qualcomm Snapdragon 430 işlemci, 2 GB RAM, 16 GB dahili hafıza, microSD kart yuvası diğer özellikler arasında bulunuyor. 2620 mAh kapasiteli pil, 13 megapiksel arka kamera, 8 megapiksel ön kamera, USB-C portu ve çift SIM kart desteği de diğer özellikler arasında bulunuyor.

Xperia R1 Plus da neredeyse Xperia R1 ile aynı özelliklere sahip. Ancak 146 x 73.2 x 8.8mm’lik boyutlarıyla ve 154 gram ağırlığıyla ondan daha büyük boyutlu ve daha ağır bir telefon. Xperia R1 Plus’ta ise 3 GB RAM ve 32 GB dahili hafıza bulunuyor. Her iki cihaz da Android Nougat yüklü olarak geliyor. Android Oreo güncellemesi de planlanıyor.

Xperia R1 ve Xperia R1 Plus; Hindistan’da sırasıyla 814 TL ve 930 TL’ye karşılık gelen fiyatlarla sunuluyor. Telefonların siyah ve gümüş renk seçenekleriyle 10 Kasım’da piyasada olacağı belirtiliyor.