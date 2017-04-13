Sony sanal gerçeklik alanına daha fazla odaklanmayı planlıyor

Sony’nin akıllı telefon pazarında daima uçurumun kenarında dolaştığını söylemek çok yanlış olmayacaktır. Pazara kuvvetli bir giriş yapan Japon elektronik devi, bir süre sonra bu etkiyi yitirmişti. Pazar payını yükseltmeyi başaramayan şirketin tıpkı VAIO PC birimi gibi akıllı telefon birimini de elden çıkarabileceği iddiası da daha önce gündeme gelmişti. Ancak şirketin başkanı Kaz Hirai, yaptığı bir açıklamayla söylentiye noktayı koydu. Hirai, akıllı telefon pazarının hâlâ sürdürülebilir bir ürün olduğunu belirtti. Yine de, Hirai’nin bu sözleri akıllı telefonların Sony için bir öncelik olduğu anlamına gelmiyor. Sony sanal gerçeklik pazarındaki fırsatlarla daha ilgili görünüyor.

Australian Finance Review’e konuşan Hirai’nin sözleri, Sony için akıllı telefon pazarındaki başarının eskisi kadar önemli olmadığı izlenimini veriyor. Birimin Apple ve Samsung ile birlikte başa güreşmesini beklemiyor gibi görünen Sony, ortada bir zarar olmadıkça birimi işler tutmaya devam edeceğe benziyor.

Hirai, bilişim dünyasında her 10 yılda bir gerçekleştiğini söylediği paradigma değişikliği konusunda daha heyecanlı görünüyor. 10 yıl önceki paradigma değişikliğinin akıllı telefonlar olduğunu söyleyen Sony Başkanı, mevcut değişim içinse sanal ve karışık gerçekliği işaret ediyor. Sanal gerçekliğin potansiyeline inanan Sony, PS VR işe şimdiden bu alanda kendisine avantajlı bir konum elde etmiş durumda.

Sony sanal gerçeklik teknolojisine uygun varlıklara sahip

Sanal gerçeklik pek çok kişi tarafından eğlence odaklı bir teknoloji olarak niteleniyor. Sony’nin elindeki varlıklar da bu odakla oldukça uyumlu görünüyor. Teknik kapasitesinin yanı sıra içerik oluşturma konusundaki imkanları da Sony’nin sanal gerçeklik için heyecanlanmasını anlaşılır kılıyor.