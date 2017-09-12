Sony RX10 IV ile süper zum kamera serisine performans açısından önemli bir güncelleme getiriyor. 1700 dolarlık yurt dışı fiyatına sahip olan RX10 IV, yakınlaştırma aralığı bakımından herhangi bir artış sunmuyor. Zaten geçen yıl çıkan RX10 III ile birlikte maksimum zum selefine göre üç kat artırılmıştı.

Ayrıca RX10 IV, selefiyle aynı şekilde f/2.4-4, 24-600mm (25x optik) zum ve optik görüntü sabitleme sistemli lens barındırıyor. İki kamera arasındaki en büyük fark içindeki bileşenlerde gizli gibi görünüyor. Sony, RX10 serisini diğer kameraların adının çıktığı seviyelerde yüksek çekim hızlarıyla aynı seviyeye getiriyor.

RX10 IV, RX100 V’in özelliklerini farklı bir tasarımla sunuyor. Şirketin 1 inç, 20.1 megapiksel Exmor RS CMOS sensörü ultra hızlı Bionz X görüntü işlemcisiyle birlikte sunuluyor. Böylelikle otomatik odak ve otomatik pozlama takibiyle birlikte saniyede 24 kare hıza varan çekim hızlarına ulaşılabiliyor. Öte yandan RX10 IV ile 249 kareye varan miktarda çekimi, tampon belleği tamamen doldurana kadar gerçekleştirmek mümkün oluyor.

Tüm bunlar RX10 III’ün, saniyede 14 kare çekim ve otomatik odak izlemeyle saniyede 5 kareye kadar çıkan sürekli çekim gibi yeteneklerine göre önemli ilerlemeler olarak nitelendiriliyor.

Sony RX10 serisinin en son üyesinde 315 faz algılamalı otomatik odak noktası ile sadece 0.03 saniyede netleme yapmak mümkün oluyor. Arkadaki 3 inç, 1.44 milyon noktalı ekran da dokunmatik özelliğe sahip, bu açıdan da Sony RX kameraları arasında bir ilki elde ediyor. Ayrıca 2.35 milyon noktalı, yüksek kontrastlı OLED elektronik vizör de mevcut.

Video tarafında ise RX10 Sony’nin diğer RX kameralarıyla aynı yetenekleri paylaşıyor. Saniyede 30 ya da 24 kare hızında 4K veya 120 kare hızında 1080p video çekimi gerçekleştirebiliyor. Bunun yanı sıra HD altı kalitede de 960fps süper ağır çekim yapma imkanı sunuyor. Ayrıca kamera düşük kontrastlı S-Log3/S-Gamut3 video profillerini de destekleyerek daha profesyonel tarzda çekim yapmaya da imkan sağlıyor.

Sony bu yeni makinesini ekim ayından itibaren piyasaya çıkarmayı planlıyor.