Sony RX0 GoPro aksiyon kameralarına rakip olacak en son Sony ürünü olarak tanıtıldı. Bu küçük ve şirin görünümlü kutu, boyutunun tersine işler yapıyor. Kendi başına fotoğraflar ve videolar çekebilen kamera, birden fazla kameranın bir araya gelmesiyle de işleyebiliyor.

Sony RX0’da 1 inç, 15.3 megapiksel CMOS görüntü sensörü ve 24mm geniş açılı, F4’te sabitlenmiş Zeiss lens bulunuyor. Sensör, şu anda var olan GoPro modellerinde yer alan sensörlerden daha büyük boyuta sahip olmasıyla dikkat çekiyor.

Kameranın deklanşör hızı 1/32000’e kadar çıkabiliyor, aynı zamanda 16 fps’ye kadar burst modunda fotoğraf çekimi de yapabiliyor. Arkada yer alan ekran sayesinde yapılan çekimlerin ön izlemesini ve kontrolünü de gerçekleştirmek mümkün oluyor.

Kameranın kompakt bir yapısı bulunuyor. 109 gr. ağırlıklı ve 6.05 x 4.14 x 3.02 cm.’lik boyutlu gövdesiyle GoPro Hero serisindeki modellerle hemen hemen aynı cüsseye sahip. Kendi başına 10 metre, kılıfıyla 100 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan Sony RX0 yağmurlu, karlı, tozlu ve kumlu ortamlarda güvenilir şekilde çekim yapmayı sağlıyor. Yaklaşık 20 metre yüksekliğe kadar düşmelere dayanıklı, aynı zamanda 200 kg.’lık ağırlığa da dayanabiliyor.

Sony, birden fazla RX0 modelinin birbirine bağlanabileceğini ve bu şekilde Matrix filminde olduğu gibi yavaşlatılmış çekimlerin veya diğer teknik çekimlerin yapılabileceğini söylüyor. Bu kamera da Sony Xperia XZ Premium gibi saniyede 960 kareye varan hızda süper ağır çekim video kaydı yapabiliyor. Ancak bu kayıt HD kalitesinin altında olacaktır. Sony, 240fps’de 1080p’ye çok yakın bir çözünürlükte çekim yapılabildiğini de belirtiyor.

Sony’nin çıkardığı telsiz kumanda sayesinde en fazla 15 RX0 kamera aynı anda tetiklenebiliyor. Ayrıca telefondaki Sony PlayMemories uygulaması sayesinde kamerayı kumanda etmek mümkün oluyor. Bu da aynı anda bağlı beş farklı RX0’ı kontrol etme fırsatı sağlıyor. Sony, kablosuz erişim noktası kullanıldığında birden fazla kablosuz kamerayla çekim yapmayı sağlayacak bir çekim modu üzerinde de çalıştığını söylüyor. Bu işlevi getirecek yazılım güncellemesinin de ocak ayında yayınlanması planlanıyor. Kablolu bağlantıyı tercih edenler için kamera kontrol paketi de ocak ayında çıkacak.

Sony, bu kameranın günlük çekimler için de uygun olduğunu, sokakta veya seyahatte rahatlıkla kullanılabileceğini söylüyor. RX0 için 700 dolar gibi yüksek bir yurt dışı fiyatı belirlenmiş. GoPro Hero5 Black modelinin yurt dışında 400 dolar gibi bir fiyattan satıldığını göz önünde bulundurursak, Sony’nin aksiyon kamerasının epey tuzlu olduğunu söyleyebiliriz.

Sony RX0 ekim ayında yurt dışında satışa çıkacak.