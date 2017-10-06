Sony kış ve su sporları ürünleri markası Never Summer ile iş birliğine giderek PlayStation 1 temalı yeni bir snowboard tahtası çıkardı. Sınırlı sayıda üretilen bu ürünün oldukça sıra dışı bir görünümünün olduğunu görüyoruz.

90’ların sonlarında piyasada olan ve özellikle orta yaşlara merdiven dayamış olanların hatırlayacağı video oyun konsolunun estetiğini yansıtan bu snowboard tahtasında PlayStation logosu, açık renkli çizgiler ve orijinal PSX görselinin bir çeşidi bulunuyor.

Üst bölümde yuvarlaş şekilli güç ve disk bölmesi açma tuşlarını görüyoruz. Bu tuş desenleri sayesinde karşımızda büyük boyutlu bir PlayStation 1 konsolunun kesilmiş bir dilimi varmış gibi bir görüntü oluşuyor.

Sony bu tahtalardan sadece 100 adet satacak ve fiyatı da 500 dolar olacak. Snowboard ile ilgilenenlerin ilgisini çekecek birtakım özellikler bu tahtada bulunuyor. Bunların arasında karbonyum kaplama, Carbon VXR Lamine Teknolojisi de bulunuyor.