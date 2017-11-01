Yayınlanan son Sony finans raporu, Japon elektronik devi için geride kalan üç aylık dönemin başarılı geçtiğini gösteriyor. 2017 mali yılının ikinci çeyreğini 30 Eylül itibarıyla tamamlayan şirketin kârı, yüzde 346 oranında yükseldi.

Geri kalan üç aylık dönemde, şirketin operasyon kârı 204 milyar yene (6.8 milyar TL) ulaştı. Toplam satış geliri ise bir önceki yıla göre yüzde 22.1 oranında arttı ve 69 milyar TL olarak gerçekleşti. Genel tablo iyi görünse de, şirketin Mobil İletişim biriminin geliri yatay bir seyir izledi.

Kurumsal müşterilere yapılan satışlar ve döviz kurundaki değişiklikler mobil iletişim birimine olumlu bir etki yapsa da, düşen akıllı telefon satışları gelirin yatay bir seyir izlemesine yol açtı. Sony, bir önceki çeyrekte 3.5 milyon akıllı telefon sattı. Bu sayı, şirketin bir yıl önce aynı dönemde sattığı toplam telefon sayısından 100 bin daha eksik.

Bazı önemli akıllı telefon bileşenlerinin fiyatlarının artması da, Sony’nin mobil biriminin kârını etkileyen faktörler arasında bulunuyor. Belli pazarlarda kayıp yaşayan Sony, bu nedenle mâli yılı için belirlediği toplam akıllı telefon satış hedefinde 1 milyonluk bir indirim yapmıştı. Şirket, operasyon masraflarının aşağıya çekilmesi nedeniyle mobil biriminde daha ciddi bir performans düşüşü beklemediğini de daha önce açıklamıştı. Teknoloji devi, önümüzdeki mart ayıyla birlikte sona erecek mâli yılda akıllı telefon satışlarından 25.7 milyar TL gelir elde etmeyi öngörüyor.

Sony finans raporu mobil sensör cephesinde işlerin iyi gittiğini ortaya koyuyor

Sony finans raporu, mobil sensör pazarında şirket için işlerin iyi gittiğini gözler önüne seriyor. Satış geliri 7.5 milyar TL’nin üzerine çıkan birim, 1.6 milyar TL operasyon kârı elde etti.