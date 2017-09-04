Sony DualShock 4 kumandaları için sunduğu renk seçeneklerinin sayısını artırıyor. Şirket eylül ayı içinde piyasaya süreceği şeffaf ve renkli kasaya sahip üç yeni DualShock 4 kumandayı görücüye çıkardı.

Sony’nin yarı saydam DualShock 4 kumandaları kırmızı, mavi ve kristal renkleriyle raflardaki yerlerini alacak. Yarı saydam kasa, kullanıcılara üstten baktıklarında kumandanın içini görme imkânını sağlayacak.

Sony yarı saydam kasaya sahip oyun kumandalarıyla PS1 dönemine dönüş yapıyor. Şirket ilk olarak orijinal oyun konsolu için şeffaf oyun kumandaları çıkarmıştı.

Sony DualShock 4 portföyünün yeni üyelerini Avrupa’ya ekimde getirecek

Sony yeni ve renkli oyun kumandalarını ilk olarak eylül ayı bitmeden Kuzey Amerika’da satışa sunacak. Her renk seçeneği, bir perakende zincirine özgü olacak. Örneğin, ABD’de de yaşayan kullanıcılar kristal versiyonu Gamestop’ta bulabilecek. Kırmızı renk seçeneği için Best Buy’a, mavi renk seçeneği içinse Walmart’a gitmek gerekecek. Şeffaf ve renkli yeni DualShock 4 modelleri, ekim ayında Avrupa’da satışa sunulacak.