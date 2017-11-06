Sony Android cihazlarının güncelleme sürecini infografikle açıklıyor

Güncellemeler yıllardır Android ekosisteminin en çok şikayet edilen konularından bir tanesidir. Google, bu süreci bir düzene koymak, Android telefon satın alanların güncellemelere tatmin edici bir süre boyunca ve aylarca beklemeden ulaşmaları için çeşitli adımlar atıyor. Ancak dağınık bir platform olan Android’de güncellemeler ne yazık ki hâlâ her cihaza hızlı şekilde ulaşmıyor.

Sony, bu süreci hazırladığı bir infografik ile detaylandırıyor ve kullanıcıların sürecin aslında ne kadar uzun ve zahmetli olduğu konusuna ikna olmalarını amaçlıyor. Aslında Sony güncellemeleri sunma konusunda diğer üreticilere göre biraz daha hızlı davranıyor. Eylül ayında tanıtılan Sony Xperia XZ1 ve diğer yeni telefonları Android 8.0 Oreo ile yüklü geliyor. Ayrıca Xperia XZ Premium için de Oreo dağıtımına başlandı. Yine de, Sony bu güncelleme sürecini anlatma konusunda kendisini sorumlu hissediyor.

Daha önce de HTC bu tarz bir bilgilendirme çalışmasına girişmişti. Ancak HTC gecikmeye çoğunlukla mobil operatör sertifikasyonunun neden olduğunun altını çizmişti. Sony ise mobil operatörleri ve şebekeleri 11 adımlık sürecin sadece bir parçası olarak gösteriyor. Sorumluluğu Google, kendisi ve uçtan uca yapılan testler arasında paylaştırıyor.

Hazırlanan materyalde Google’ın Treble Projesinin getirmesi muhtemel avantajlar da öne çıkarılıyor. Cihaz üreticilerinin, işletim sisteminin daha alt katmanlarında meydana gelen değişiklikler konusunda endişe duymasını engelleyen yeni bir katmanın gelmesiyle birlikte üreticiler bu süreç içindeki 3-4 adımı atlayabiliyor.

Bununla birlikte infografik Treble’ın mevcut durumu nasıl bozacağı konusunda birtakım ipuçları veriyor. Diğer bir deyişle yeni rahatsızlıkların ortaya çıkması söz konusu olabilir. Google’ın kendi Pixel telefonları için bir sorun görünmüyor, ancak diğer üreticilerin cihazları için güncellemeler sunması noktasında başı ağrıyabilir.