Sony akıllı telefon tasarım dilini uzun süredir değiştirmiyor. OmniBalance adını taşıyan tasarım dili küçük dokunuşlar yapılsa da, genel hatlarını muhafaza ediyor. Rakiplerinin her yıl veya iki yılda bir tasarım değiştirdiği bir ortamda Sony’nin çizgisini koruması takdire şayan bir durum olarak nitelenebilir.

Ancak OmniBalance’ın çıkışından bu yana akıllı telefon pazarındaki dinamiklerin de ciddi ölçüde değiştiğini unutmamak gerekiyor. Şirketin parmak izi tarayıcısını güç butonuna yerleştirme gibi çözümleri OmniBalance’ın ömrünü uzatsa da, 2013 yılında ortaya çıkan tasarım dilinin Sony’yi geleceğe taşıması artık oldukça zor görünüyor.

Sony’nin de bu durumun farkında olduğu ve yeni bir tasarım diline geçiş yapmak için hazırlandığı söyleniyor. “Mirai” kod adıyla anılan yeni tasarıma ilişkin dedikodular bir süredir etrafta dolaşıyordu. Bu dedikoduların güvenilirliği tartışmaya açık olsa da, Sony cephesinden gelen bir açıklama şirketin yeni sayfa açmaya hazır olduğunu gözler önüne seriyor.

Şirketin Hindistan ofisinin direktörlerinden Kenichiro Hibi, The Indian Express gazetesine konuştu. Hibi, Sony’nin yeni bir tasarım diline geçiş yapıp yapmayacağı konusundaki soruyu şu şekilde yanıtladı: “OmniBalance tasarım dilini uzun süredir kullanıyoruz. Ancak yakında yeni bir ürün neslini tanıtmayı ve bundan böyle yeni bir tasarımı kullanmayı planlıyoruz.”

Yeni Sony akıllı telefon tasarım dili konusunda fazla bilgi vermeyen Hibi, rakiplerinin önemli bir kısmının çerçevesiz tasarımlara ve uzun görüntü oranlarına geçiş yaptığını kabul etti.

Yeni Sony akıllı telefon tasarım dili MWC 2018’de gün yüzüne çıkabilir

Sony akıllı telefon tasarımındaki yeni yaklaşımını 2018 Mobil Dünya Kongresi’nde (MWC 2018) tanıtacağı ürünleriyle gözler önüne çıkarabilir. MWC 2018 şubat ayında gerçekleştirilecek.