Sonos, dün New York şehrinde düzenlediği etkinlikte Play:1 hoparlörünün akıllı versiyonunu tanıttı. Sonos One adını taşıyan bu akıllı hoparlöre Alexa sesle kontrol sistemi de ekleniyor. Bununla birlikte Google ve Cortana gibi diğer sesli asistanların da ilerleyen tarihlerde eklenmesi bekleniyor. Ayrıca 2018’den itibaren Apple’ın AirPlay 2 protokolünü de destekleyecek.

Aslında Sonos One akıllı hoparlörlerin işaretleri uzun zaman önce, Ocak 2017’de şirketin CEO’su Patrick Spence tarafından verilmişti. Sonos One bir Amazon Echo cihazı gibi davranabilecek. Bununla birlikte mevcut Sonos hoparlörleri için de Amazon Echo veya Echo Dot üzerinden sesle kontrol imkanı geliyor.

Sonos One’ın tasarımı Play:1’ınki ile hemen hemen aynı. Ancak aralarında alt adet uzak alan özellikli mikrofon, Amazon Echo işlevleri ve tepeye yerleştirilmiş kontrol pedinin bulunduğu birtakım eklentiler bulunuyor.

Play:1’ın üst kısmında yer alan fiziksel düğmelerden farklı olarak, Sonos One’ın tepesinde tıpkı Eylül 2015’te çıkan Play:5 ve Şubat 2017’de çıkan Playbase’de olduğu gibi, kapasitif dokunmatik tuşlar bulunuyor.

Kapasitif dokunmatik kontroller Play:1’de olduğu gibi girintili bir alan üstüne değil, düz bir üst zemine yerleştiriliyor. Oynat, Duraklat, İleri, Geri gibi kontrollerin yanı sıra, Oynat/Duraklat düğmesinin etrafında bir daire oluşturan bir dizi nokta da bulunuyor. Hoparlör dinleme yaparken bunlar aydınlanıyor.

Bir Sonos hoparlöründen bekleyeceğiniz üzere, One da diğer tüm mevcut Sonos hoparlörlerine bağlanarak çoklu oda deneyimi yaşama fırsatı sunuyor. Bunun yanı sıra bağımsız olarak da çalışabiliyor. Markanın diğer tüm hoparlörleri gibi, Sonos iOS veya Android uygulamasına bağlanabiliyor. Aynı zamanda Mac’ler, PC’ler ve uyumlu birçok müzik dinleme servisine de bağlanma imkanı bulunuyor.

Sonos One’ın fiyatı ve çıkış tarihi

Sonos One dün itibarıyla yurt dışında ön siparişe açıldı. Teslimatların ise 24 Ekim’de başlaması bekleniyor. Ürünün yurt dışı fiyatı 199 pound, 199 dolar ya da 229 avro olarak belirlendi. Bu fiyatların Play:1’ınkiyle aynı olması dikkat çekiyor. Mevcut Sonos hoparlörlerine getirilen güncelleme sayesinde bunları Amazon Echo veya Echo Dot cihazlarıyla kontrol etmek mümkün olacak. Söz konusu güncelleme de dün itibarıyla beta formunda, kablosuz olarak mevcut cihazlara dağıtılmaya başlandı.

Bu arada Google Asistan desteği de 2018’de Sonos One’a eklenecek.