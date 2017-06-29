Snapdragon 450 gelecek nesil daha ucuz Android telefonlara kapı açacak

Qualcomm mevcut giriş seviyesi işlemcisi Snapdragon 435’in takipçisi olan yeni yongaseti Snapdragon 450’nin duyurusunu gerçekleştirdi.

Her ne kadar üst sınıf Snapdragon 835 serisi daha fazla dikkat çekici olsa da, Nokia 6 ve benzeri cihazlarda daha ucuz yongaların bulunduğunu görüyoruz. Qualcomm’un yeni yongaseti, giriş ve orta segment telefonlar için önemli bir sıçrama niteliğini taşıyacak, Google ve benzeri şirketlerin daha geniş müşteri kitlesine hitap edecek, daha ucuz Android telefonları çıkarmasına vesile olacak.

Qualcomm Snapdragon 450’de önceki nesil işlemcilere göre dört önemli gelişmeye dikkat çekiyor. Bunlardan ilki, CPU ve GPU hızları tarafında yapılan iyileştirmeler ki, şirket Snapdragon 435’e göre yüzde 25’e varan hız artışına dikkat çekiyor. Bu hız artışı pil ömründe olumsuz etkiye neden olmuyor, tam tersi 450 ile birlikte 435’e göre dört kat daha uzun pil ömrü sağlanıyor.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR: Qualcomm yeni nesil ultrasonik parmak izi tarayıcılarını tanıttı

Yeni işlemci daha gelişmiş kamera sistemlerini destekliyor; bundan böyle her biri 13 megapiksel çözünürlüklü çift kamera sistemleri veya en fazla 21 megapiksellik tek bir kamera destekleniyor.

Ayrıca Snapdragon 450’de Qualcomm’un X9 LTE modemi bulunuyor, bu da daha yüksek LTE hızlarına ulaşmayı sağlayacak. Son olarak, yeni yongaset iyileştirilmiş donanıum desteği de sunuyor, 435’in aksine, 1080p Full HD ekranı destekliyor, ayrıca USB 3.0 bağlantısını da mümkün hâle getiriyor.

Snapdragon 450’li telefonlar için fazla beklemek gerekmeyecek. Bu işlemcinin 2017’nin bitiminden önce daha ucuz Android telefonlarda boy göstermeye başlaması bekleniyor.