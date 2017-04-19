Snapchat üç boyutlu dünya lensleriyle geçen yıl çıktığı yolculukta yeni bir özellik daha sundu. Dünya lensleriyle filtreleri özçekimlere özgü olmaktan çıkaran şirket, kullanıcılara etraflarında gördüklerini de değiştirme imkanı sağlamıştı. Snapchat şimdi de bu filtrelerin üç boyutlu versiyonunu kullanıcılarıyla buluşturdu.

Sunulan ilk üç boyutlu dünya lensleri arasında bir bulut, gökkuşağı, çiçekler ve yüzen bir “OMG” (İngilizce “Aman Tanrım” yazılışının kısaltması) yazısı bulunuyor. Tıpkı standart lensler ve diğer dünya lensleri gibi, bu lensler de düzenli olarak değişecek.

Snapchat başlatıldığında kamera ekranı üzerinde bir noktaya biraz uzun bir süre basıldığında kullanıcıların karşısına bir grafik çıkacak. Uygulamanın çevreyi tanıma ve filtreleri sunma hazırlığı içinde olduğunu gösteren bu grafiğin ardından seçenekler kullanıcıların karşısında sıralanacak.

Snapchat üç boyutlu dünya lenslerini standart lenslerin yanında gösterecek

Snapchat’in yeni üç boyutlu dünya lensleri diğer standart lensler ve dünya lensleriyle birlikte gösterilecek. Kullanıcılar artırılmış gerçeklik teknolojisiyle sunulan bu lensleri ekranda diledikleri noktaya yerleştirebilecek. Gerçek nesneler gibi görünecek bu lensler uzaklaştıkça küçülecek, yakınlaştıkça büyüyecek.