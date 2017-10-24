Snapchat Spectacles adını taşıyan gözlüklerini geçtiğimiz yıl duyurmuştu. Spectacles ilk başta oldukça havalı görünse de, ilginin azalmasıyla birlikte yüz binlerce gözlük şirketin depolarında kalmışa benziyor.

Snapchat’in kurucusu ve çatı şirketi Snap’in CEO’su Evan Spiegel, kısa bir süre önce Spectacles satışlarının 150 bini aştığını açıklamıştı. Spectacles’ın kısıtlı çıkışındaki performansı, üretimde de gaza basılmasına neden olmuş gibi görünüyor. Ancak The Information’da yer alan habere göre, bu karar şirket adına pek de iyi sonuçlanmadı ve yüz binlerce gözlük Çin’deki depolarda beklemeye başladı.

The Information’ın Snapchat cephesinden verdiği havadisler sadece Spectacles ile sınırlı değil. Sitenin haberine göre, Şirketin drone üreticisi Zero Zero’yu satın almak için yürüttüğü görüşmeler de sonuçsuz kaldı. Zero Zero’nun satış için 200 milyon dolar istemesinin anlaşmayı önleyen bir numaralı neden olduğu söylüyor.

Snapchat Spectacles stoklarındaki şişkinlikten etkilenmeyebilir

Mevcut tablo pek parlak görünmese de, Snapchat Spectacles stoklarındaki şişikinliğin olumsuz etkisini aşağıya çekebilir. Birleştirilmeyen parçaların güncellenmesi ve yeni modellerde kullanılması akıllara gelen ilk seçenekler oluyor. Ancak Snap bir süre için farklı donanım ürünlerine mesafeli yaklaşacak gibi görünüyor.