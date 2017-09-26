Snapchat Sky Filters (Gökyüzü Filtreleri) adını verdiği yeni filtreleriyle kullanıcılarının yüzlerinin ötesine geçme konusunda bir adım daha atıyor. Bundan böyle, çekilen fotoğrafların arka planında gökyüzü fark edildiğinde Gökyüzü Filtreleri de diğer seçeneklerin yanında gösterilecek.

Bu filtrelerle kullanıcılar gerçek gökyüzünü tamamen farklı bir görüntüye kavuşturabilecek. Seçenekler arasında yıldızlı gökyüzü, günbatımı ve gökkuşağı gibi farklı fonlar bulunacak. Kullanıcılara sunulacak seçenekler rotasyon çerçevesinde her gün değiştirilecek.

Snapchat’in artırılmış gerçeklikle olan teması bu yıl iyiden iyiye artmış durumda. Yılın ilk aylarında World Lenses adını taşıyan özelliğini duyuran şirket, kullanıcılara kamerayla yakaladıkları gerçek fotoğrafların üzerine üç boyutlu objeler yerleştirme imkânını sunmuştu. Kısa bir süre önce World Lenses içinde sunulan seçenekler arasına üç boyutlu Bitmoji’ler de eklenmişti. Snap’in artırılmış gerçeklik teknolojisine olan ilgisi ve yatırımı biliniyor. Dolayısıyla Snapchat Sky Filters sonrasında yeni ve geliştirilmiş artırılmış gerçeklik özellikleri sunduğu takdirde bu şaşırtıcı olmayacaktır.

Snapchat Sky Filters iOS ve Android‘de dağıtıma çıktı

Snapchat Sky Filters iOS ve Android kullanıcılarıyla buluşmaya başladı. Kısa süre önce uzatılmış video kaydı ve Snap Map gibi özellikleri sunan Snapchat, altıncı yaş gününü kutlamaya hazırlanırken kullanıcılarına bir hediye daha vermiş oldu.