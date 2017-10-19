Snapchat Eurosport ile Kış Olimpiyatları’nın perde arkasını gösterecek

Snapchat, Discover sekmesinde orijinal ve özel web içerikleri gösterme konusunda oldukça iştahlı görünüyor. Bu doğrultuda NBCUniversal ile işbirliğine giden Snap, Eurosport’un sahibi Discovery Communications’ı da iş ortakları arasına ekledi. İki taraf arasındaki işbirliği çerçevesinde Snapchat Eurosport tarafından yayınlanacak 2018 Kış Olimpiyatları’nın perde arkası görüntülerini Discover sekmesinde gösterecek. Söz konusu içeriklere Snapchat’in Avrupa’daki kullanıcıları erişebilecek.

Taraflar arasındaki işbirliği, hem kullanıcılar tarafından paylaşılan ve platforma yüklenen hikayeleri hem de medya ortakları tarafından oluşturulan yayıncı hikayelerini kapsayacak. Bu doğrultuda Snapchat bünyesinde oluşturulacak özel bir ekip, Eurosport’un yayıncı hikayeleri için çalışacak.

Eurosport, Snapchat’in Discover sekmesinde Eurosport Player üzerinde yayınladığı Olimpiyat görüntülerini tamamlayacak içerikler paylaşacak. Bu noktada 2018 Kış Olimpiyatları’nın Güney Kore’nin PyeongChang şehrinde gerçekleştirileceğini hatırlatmakta fayda var.

Snapchat Eurosport anlaşmasından önce de Discovery Communications ile çalışmıştı

Snapchat Eurosport’un çatı organizasyonu Discovery Communications ile daha önce de çalışmıştı. Discovery’nin yapımcılığını üstlendiği Shark Week programları ilk olarak Snapchat üzerinde yayınlanmış ve 17 milyondan fazla kişi programı izlemişti. Taraflar arasındaki yeni işbirliği, “stratejik bir reklam anlaşması”nı da kapsıyor.