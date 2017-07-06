Snapchat eğlenceli duvar kağıtları ve ses filtrelerini kullanıma sunuyor

Snapchat’in iOS ve Android uygulamaları için gelen en son güncelleme kullanıcılara markaların çoktan yapabildiklerini yapma fırsatı sunuyor, snap’lere bir web sitesi bağlantısı eklemek mümkün hâle geliyor. Bundan böyle bir arkadaşınız herhangi bir hikâyeye eklenmiş web sitesini, parmağını yukarı kaydırarak, Snapchat’in dahili internet tarayıcısı içinde görüntüleyebilecek.

Dün yayınlanan güncelleme sonrasında kullanıcılar, Dikey Araç Kümesi içinde yer alan Ataş ikonuna dokunup bir bağlantı yazabilecek ve bağlantıyı paylaşımına ekleyebilecek. Bu, Instagram’ın yayıncılara veya doğrulanmış hesap sahiplerine sunduğu özelliğe bir hayli benziyor.

Diğer yeni özelliklerin arasında eğlenceli Duvar Kağıtları, Ses Filtreleri ve isteğe bağlı coğrafi filtrelere bulunuyor. Eğlenceli Duvar Kağıtları sayesinde hikâye paylaşımı içindeki herhangi bir alanı, Makas aracının içindeki yeni filtreye dokunup seçerek kesmek ve daha sonra buraya renkli bir desen yerleştirmek mümkün oluyor. Normal Snapchat filtreleri gibi, Duvar Kağıtları da günlük olarak değişiyor.

Ses Filtreleri daha önce Snapchat’in artırılmış gerçeklik tabanlı canlı filtre lenslerinde bulunuyordu ve kullanıcılara bir snap kaydettikten sonra seslerini, mevcut olan ses filtreleriyle değiştirme fırsatı veriyordu. Bu arada kullanıcılar, ek ödeme yaparak isteğe bağlı coğrafi filtreleri de kullanabilecek. Ancak Snapchat’in Türkçe versiyonuna baktığımızda, yenilikler arasında coğrafi filtrelerin yer aldığını görmüyoruz. Bu özellik daha sonra eklenebilir.

Bu yenilikler şu an için sadece Snapchat’te bulunuyor, ancak Instagram’ın bunları kopyalaması an meselesidir. Ne de olsa, bu iki servis son zamanlarda birbirlerinin özelliklerini fazlasıyla kopyalıyor.