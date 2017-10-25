Snapchat çoklu snap özelliğini Android kullanıcılarına da sunuyor

Snapchat çoklu snap özelliğini geçtiğimiz temmuz ayında duyurmuştu. Söz konusu özellikle kullanıcılarının daha uzun videolar kaydetmesini kolaylaştıran sosyal ağ, 10 saniyelik video süre sınırını 60 saniyeye yükseltmiş ve her bir 10 saniyelik bölümü ayrı bir parça olarak sunmaya başlamıştı.

Özellikle konser veya benzeri etkinliklerde bir hayli yararlı olan bu imkândan ilk etapta sadece iOS kullanıcıları yararlanabilmişti. Ancak Snapchat Android uygulamasını kullananlar da artık bu özelliğe erişebiliyor.

Snapchat çoklu snap özelliği dışında yenilikler de sunuyor

9to5Google sitesinde yer alan habere göre, Android kullanıcıları çoklu snap özelliğine birkaç gündür erişebiliyor. Söz konusu özellik, Snapchat’in Android platformundaki kullanıcılarına sunduğu yegâne yenilik değil.

Snapchat çoklu snap özelliğine ek olarak konum paylaşımını geçici olarak kapatmaya izin veren “Hayalet Modu“, etiketlenen konumlar hakkında detaylı bilgiler içeren “Context Cards” ve 3D Bitmoji gibi özellikleri de bir süre önce kullanıcılara ulaştırmaya başlamıştı. Çoklu snap özelliğinden yararlanmak için Snapchat Android uygulamasının en son sürümünü yüklemek gerekiyor.